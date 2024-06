Alguns dos filhos de Angelina Jolie abrem mão de sobrenome de Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram uma das separações mais comentadas em Hollywood devido à disputa pela custódia de seus filhos, os negócios que compartilharam e as acusações de violência doméstica feitas pela atriz contra seu ex-marido.

ANÚNCIO

Embora tenha sido em 2016 que o casal chamado Brangelina encerrou seu casamento, a famosa tem se encarregado de contar as brigas que a levaram a terminar o relacionamento, como a briga em um avião particular que teve com Pitt, onde ele teria agredido ela e seu filho Maddox.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne; são os filhos que compartilham o ex-casal, embora três deles tenham se afastado do pai ao ponto de renunciar publicamente ao sobrenome.

As piadas sobre os filhos de Brad Pitt por desistirem de seu sobrenome

Tudo indica que a relação de Brad Pitt com seus filhos está completamente fraturada, apesar de seus esforços para reconquistá-los, pois agora foi revelado que Vivienne, Zahara e Maddox decidiram renunciar ao sobrenome Pitt, o que tem causado controvérsia nas redes sociais.

Vivianne, de 15 anos, foi a última a se mostrar apenas com o sobrenome de sua mãe após sua participação como assistente de produção na adaptação musical de 'The Outsiders', dirigida por Angelina.

A situação fez com que mais de um usuário na Internet afirmasse que a adolescente estava sendo influenciada por sua mãe, por ser menor de idade, e mais de um se perguntou se realmente renunciarão a tudo o que implica levar o sobrenome de seu pai, como obter a suculenta herança do galã de Hollywood.

E Pitt manteve-se por muitos anos como um dos atores mais desejados de Hollywood devido ao seu talento e beleza, o que levou a muitas produções em que ele atuou. Estima-se que sua fortuna esteja em pelo menos 400 milhões de dólares.

ANÚNCIO

A sua fortuna tem vindo a aumentar ao longo dos anos graças às empresas que fundou, como a marca de vinhos Miraval, Le Domaine, uma marca de cosméticos antienvelhecimento, ecológicos e veganos, uma marca de moda chamada God's True Cashmere e, em 2023, lançou The Gardener, uma gin inspirada na Riviera Francesa em parceria com Tom Nichol.

Isso sem mencionar seu lado como modelo, sendo o rosto de marcas de moda renomadas como Chanel e De'Longhi. Ela também possui várias mansões em diferentes áreas de Hollywood (Los Angeles), em Nova York, Nova Orleans, na região do Lago dos Ozarks, em seu estado natal de Missouri e até mesmo fora dos Estados Unidos, já que seu patrimônio inclui uma residência no sul da França.

Por isso alguns perguntaram se os primogênitos do ator estão cientes de sua decisão e se realmente renunciarão ao sobrenome de seu pai, pois ao fazê-lo, consideram que também deveriam renunciar à sua fortuna, uma situação que tem desencadeado zombarias nas redes sociais.

“Pobres crianças... é vital curar o relacionamento tanto com o pai quanto com a mãe”, “Quando o pai morrer, que também renunciem à herança que irão receber”, “Seja qual for o problema que tenham como casal ou ex-casal, não concordo em permitir que meus filhos renunciem ao sobrenome do pai, nem que seja por mil defeitos que supostamente ele tenha, o sangue não se apaga, isso é renegar o pai que se tem”, foram alguns comentários.