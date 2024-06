A comédia desconhecida que é a mais quente da Netflix: dura menos de 2 horas e é perfeita para assistir em casal

Dentro do vasto catálogo do Netflix, sempre existem filmes, documentários ou séries que vão ficando mais escondidos na plataforma, devido à quantidade de lançamentos que chegam ao serviço de streaming.

ANÚNCIO

E nesse sentido, um dos filmes que parece estar mais escondido no catálogo, apesar de ter se tornado um sucesso quando foi lançado, é “A Noite é Delas”.

A comédia que você deve assistir em casal na Netflix

"Cinco amigas da universidade se reúnem para um fim de semana de álcool, sol e loucuras. Mas a despedida de solteira logo se complicará."

Assim descreve a plataforma este filme estrelado por Scarlett Johansson e que conta em seu elenco com nomes como Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Paul W. Dons.

A Noite é Delas Columbia Pictures (Columbia Pictures)

O filme é uma típica comédia de confusões, onde festas e aventuras se misturam, e onde um grupo de amigas é visto lidando com várias situações em que se envolvem, provocando risadas e garantindo um bom tempo.

O filme é dirigido pela cineasta Lucia Aniello e tem 1 hora e 41 minutos de duração, sendo uma excelente opção para desfrutar com o parceiro(a) ou com as amigas durante o fim de semana, ou em uma noite.

O filme recebeu críticas mistas, com destaque para o elenco feminino. "[Uma] comédia que tem ritmo e humor, apesar de sua natureza essencialmente convencional (...) O que é novo não é a trama, mas a abordagem, o olhar feminino, a sensibilidade dentro do grupo", disse Owen Gleiberman da Variety.

Dessa forma, se quiser desfrutar de uma das comédias mais picantes da Netflix, uma boa alternativa é assistir a “A Noite é Delas”.