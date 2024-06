Travis Kelce ficou chateado com um ator vencedor do Emmy depois que ele fez uma pergunta indiscreta sobre Taylor Swift

A relação entre Taylor Swift e Travis Kelce capturou a atenção do público desde que começaram a namorar no ano passado. No entanto, nem tudo tem sido fácil para o casal, especialmente quando se trata de manter sua vida privada longe do escrutínio público e evitar interações e perguntas desconfortáveis.

ANÚNCIO

Recentemente, Kelce se viu envolvido em uma situação desconfortável durante o evento beneficente Big Slick Celebrity Weekend em Kansas City, Missouri. Neste evento, Kelce se juntou ao ator Jason Sudeikis e aos comediantes Robert Smigel e George Wendt em um esquete de comédia. Durante a performance, Sudeikis, conhecido por seu papel em “Ted Lasso”, fez uma pergunta que colocou Kelce em uma posição difícil.

Travis Kelce teve que lidar com uma pergunta desconfortável

Vestidos como fãs de esportes, Smigel e Wendt brincavam sobre a possibilidade de Swift pagar a construção de um novo estádio para os Kansas City Chiefs. "O que são uns poucos milhões para Taylor? Isso é o que quatro ingressos para o seu show custariam de qualquer maneira", disseram.

Kelce, claramente desconfortável, respondeu: "Ela acabou de chegar em Kansas City, pessoal! Jesus!". A situação ficou ainda mais desconfortável quando Sudeikis, disfarçado com um bigode falso, interrompeu para fazer uma pergunta direta.

"Travis, vamos falar sério, ok? Só os rapazes aqui", disse, antes de acrescentar: "Quando vais torná-la numa verdadeira mulher?". Este comentário, que insinuava a possibilidade de casamento, provocou uma reação nervosa e um riso desconfortável de Kelce, enquanto a multidão aplaudia e ovacionava.

Jason Sudeikis passa dos limites e Travis Kelce fica sem palavras

Sudeikis continuou, fazendo referência a um discurso controverso de formatura do kicker do Kansas City Chiefs, Harrison Butker, que sugeriu que as mulheres deveriam estar mais animadas com o casamento e os filhos do que com suas carreiras, o que gerou muita polêmica na época.

“Taylor não precisa continuar trabalhando e, novamente, eu sei que seu kicker está de acordo comigo”, acrescentou Sudeikis. Kelce, tentando manter a compostura, respondeu com um sorriso envergonhado e uma risada desconfortável, claramente esperando que o momento constrangedor passasse rapidamente. Apesar da pressão, Kelce não perdeu a compostura e lidou com a situação com graça.