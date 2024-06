Lilibet faz 3 anos e Charles surpreende com gesto de carinho

Caçula do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana celebrou mais um ano de vida na última terça-feira (4/6). Ela completou 3 anos e, segundo um especialista em assuntos da família real, a pequena princesa ganhou uma festa de aniversário organizada pelos pais e um presente do avô paterno, o rei Charles.

ANÚNCIO

Em uma entrevista ao portal britânico The Mirror, o correspondente da realeza Tom Quinn comentou que Harry e Meghan anteciparam a celebração de aniversário de Lilibet para o último fim de semana. A festa ocorreu na residência da família em Montecito, nos Estados Unidos.

Celebração e ausência da família real

De acordo com Quinn, nenhum integrante da família real recebeu um convite para a festa de aniversário. Um dos antigos amigos do pai de Lilibet Diana revelou ao especialista: “Harry sabia que eles não viriam de qualquer maneira e tinha certeza de que não os queria lá”. Ao contrário dos membros da realeza, celebridades marcaram presença na comemoração pelos 3 anos da princesa, como o casal Katy Perry e Orlando Bloom com a filha, Daisy.

Mesmo com Harry e Meghan em conflito com a família real, o rei Charles não deixou de presentear a neta mais nova. Ao The Mirror, o comentarista de questões da realeza destacou que o “desprezo” dos duques de Sussex em não chamar os familiares para a festa de aniversário não impediu o monarca britânico de marcar a ocasião. “O rei Charles não tinha intenção de ignorar completamente o aniversário de Lilibet, então enviou um presente e uma mensagem”, disse.

Um presente especial

Quinn garantiu que Charles tem guardado um presente especial para Lilibet e pretende entregá-lo quando as desavenças entre os duques de Sussex e a família real tiverem um ponto-final. “Ele deu ao príncipe George um lindo balanço feito à mão com o nome de George gravado nele e tem planos de dar algo semelhante a Lilibet, mas não este ano”, completou.

A comemoração ocorreu em um ambiente de celebração íntima, apenas com amigos próximos e algumas celebridades, destacando a presença do amor familiar mesmo em meio às tensões com a realeza britânica.