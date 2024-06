Foi em 13 de dezembro de 2022, quando Kim Seok-Jin ou simplesmente Jin, membro atual do grupo de k-pop BTS, surpreendeu o ARMY (seu grupo organizado de fãs) ao anunciar seu alistamento no serviço militar na Coreia do Sul, para cumprir com seus deveres como cidadão sul-coreano.

ANÚNCIO

Vale ressaltar que um dia antes, em 12 de dezembro, o também apelidado ‘Worldwide Handsome’, chocou o mundo ao publicar pela primeira vez uma fotografia onde ele aparecia completamente careca ou com a cabeça raspada e adicionou, “Ele é mais bonito do que eu esperava”, escreveu em uma publicação na plataforma Weverse.

Jin do BTS compartilhou essa última foto antes de ingressar no Serviço Militar. / Foto: Weverse

Quando Jin do BTS retorna do Serviço Militar?

Deve-se notar que, de acordo com vários meios de comunicação coreanos ou k-media, Jin retornará na próxima quarta-feira, 12 de junho de 2024, um dia antes do 11º aniversário do grupo de k-pop, BTS. Assim, o cantor estará com o ARMY, como é conhecido seu fandom, para celebrar o FESTA 2024.

Jin do BTS abraçará 1000 ARMYs depois de sair do serviço militar

E como parte das celebrações do FESTA 2024, será realizado um evento no Jamsil Sports Complex de Seul em 13 de junho, onde Jin oficializará seu primeiro evento presencial após sair do serviço militar, onde abraçará 1000 ARMYs.

“Olá. Aqui é BIGHIT MUSIC. Temos o prazer de anunciar um evento presencial liderado pelo membro do BTS, Jin, para celebrar a FESTA 2024. Este evento foi preparado para atender ao desejo de Jin de passar um tempo significativo com o ARMY pessoalmente no dia de estreia do BTS. Convidamos você a se juntar a nós para expressar nossa gratidão pelo seu amor inabalável pelo BTS”, foi compartilhado através de um comunicado oficial publicado no Weverse.