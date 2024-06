Jennifer Lopez já se reuniu com advogados em meio a rumores de divórcio

Jennifer Lopez tomou medidas decisivas em meio a crescentes rumores sobre uma possível separação de seu marido, Ben Affleck. De acordo com várias fontes, a famosa cantora e atriz começou a se reunir com alguns dos advogados mais poderosos da indústria para aconselhamento legal, antecipando um possível divórcio.

Se confirmado, este seria o quarto divórcio de Lopez, depois de seus casamentos com Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony. Fontes próximas a Lopez revelaram ao Closer Online que “Jlo sabe como lidar com um divórcio e já esteve se encontrando com advogados. Apesar de terem sido casados por tão pouco tempo, ainda há uma grande quantidade de ativos para dividir”.

Jennifer Lopez estaria se preparando para tomar medidas legais

Esta abordagem proativa destaca a seriedade da situação e a determinação de Lopez em proteger seus interesses pessoais e profissionais em caso de uma separação definitiva. Além de sua equipe jurídica, Lopez também contratou uma equipe especializada em relações públicas para crises, que está encarregada de planejar como minimizar danos colaterais para ambas as partes.

"Jlo está dizendo a todos que vão superar isso, mas Ben se desconectou completamente. Está bem claro que um divórcio é iminente, e Jlo está tomando medidas para se proteger," acrescentou a fonte. A história de amor entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido uma jornada cheia de altos e baixos.

O casal se apaixonou no set do filme ‘Gigli’ em 2002 e rapidamente se tornaram um dos casais mais mediáticos de Hollywood. Embora tenham ficado noivos no final daquele ano, o casamento foi adiado e finalmente cancelado em 2004, devido à intensa pressão da mídia.

A complexa história de amor de Jennifer Lopez e Ben Affleck teria chegado ao fim

No entanto, em 2021, os dois reavivaram seu romance e se casaram em uma luxuosa cerimônia no ano seguinte. Apesar da felicidade que demonstraram publicamente, rumores de crise começaram a circular em meados de 2024.

Estes rumores intensificaram-se quando se observou o casal passando tempo separadamente com seus respectivos filhos e ex-parceiros. Lopez foi vista recentemente desfrutando de um dia com sua filha Emme em um mercado de pulgas vintage, enquanto Affleck foi visto com sua ex-esposa, Jennifer Garner, e seu filho Samuel.