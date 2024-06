Homem-Aranha irá aparecer? Lançam o primeiro trailer de Venom 3

A notícia abalou os fãs de quadrinhos e do universo cinematográfico da Marvel, a Sony Pictures lançou o primeiro trailer de “Venom: A Última Rodada”. Esta terceira parte promete encerrar a trilogia do simbionte protagonizada por Tom Hardy, com mais ação, surpresas e a sempre presente pergunta “Será que o Homem-Aranha vai aparecer?”

ANÚNCIO

Em "Venom: A Última Rodada", seguimos Eddie Brock e seu simbionte Venom após os eventos de "Venom: Carnage liberado" e o cataclismo do "blip" de Thanos. O trailer começa com uma cena intrigante: Eddie, vestido com uma camisa havaiana, se encontra de repente em um lugar desconhecido devido ao blip.

“Venom: A Última Rodada” lança trailer e os fãs de todo o mundo enlouquecem

Imediatamente, o protagonista se depara com um grupo de criminosos armados, mas, como era de se esperar, Venom cuida deles de forma brutal. O avanço também nos mostra cientistas militares examinando simbiontes encapsulados, insinuando experimentos que podem trazer consequências catastróficas.

Eddie aparece em várias facetas: desde seu traje informal característico até um elegante terno em um cassino luxuoso, onde se reencontra com a mulher da loja dos primeiros filmes, agora vestida de vermelho. Uma das cenas mais surpreendentes do trailer é quando Eddie pede a Venom para possuir o corpo de um cavalo.

O filme, dirigido por Kelly Marcel, que também escreveu o roteiro, conta com um elenco impressionante que inclui Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham. A direção de Marcel promete dar um fechamento épico à trilogia.

A aparição do Homem-Aranha em “Venom: A Última Rodada” pode se tornar realidade

O mais intrigante é a clara referência a “Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa” no trailer. É mostrado um flashback que conecta os eventos de ambos os filmes, onde um fragmento de Venom deixado na Terra-616 é recolhido por um alto comando do exército para ser analisado. Essa conexão tem desencadeado especulações sobre uma possível aparição do Homem-Aranha no filme.

Além disso, o trailer revela que Eddie e Venom agora são fugitivos, perseguidos tanto por humanos quanto por outras criaturas simbióticas. Essa perseguição os leva a enfrentar novas e mais perigosas ameaças, incluindo uma cena espetacular em um avião cheio de pessoas onde o simbionte luta contra um monstro extraterrestre.