A atriz Fernanda Torres treina intensamente de três a quatro vezes por semana, garante o personal Chico Salgado, responsável também pelos exercícios físicos de Angélica e e Grazi Massafera.

Segundo ele, que conversou com o jornal O Globo, a famosa de 58 anos pratica musculação e boxe, além de yoga e exercícios aeróbicos.

A ideia principal é ganhar resistência, mas não volume corporal: “Treinamos de três a quatro vezes por semana. Quando não consigo estar junto, ela faz sozinha”, disse o treinador ao Globo.

Aos 58 anos e com uma agenda cheia de trabalhos dentro e fora da TV, a filha de Fernanda Montenegro é disciplinada quando o assunto é saúde e, segundo o treinador, pratica boxe duas vezes na semana.

Porém, Chico Salgado garante que nem tudo é perfeito. De acordo com o personal, a atriz é perfeccionista e detesta errar: “Ela vai super bem e é dedicada, mas quando erra um golpe fica irritada”.

Fernanda Torres treina dentro e fora de casa

Para manter a saúde em dia, Fernanda Torres segue à risca o treino montado por Chico Salgado, que além das atividades dentro de casa conta com uma peculiaridade. A atriz precisa subir e descer as escadas do prédio onde mora.

Ao conversar com o jornal O Globo, o personal disse que coloca a famosa para subir e descer os 12 andares do prédio onde mora como aquecimento.

De acordo com ele, Fernanda Torres sobe de seis a oito vezes, tudo para ganhar resistência física: “Começamos com uma ou duas subidas e já estamos em oito”.

O personal de Fernanda Torres também afirmou que atriz não faz os exercícios apenas para um personagem ou estética: “A atividade física para ela vai muito além da estética, sem dúvida nenhuma ela está com esse corpão pela sua disciplina e dedicação”.