Cyndi Lauper se despedirá dos palcos com uma turnê por 23 cidades

A pouco mais de duas semanas de completar 71 anos, Cyndi Lauper confirmou uma notícia que surpreendeu o mundo do entretenimento musical e, principalmente, seus milhares de fãs ao redor do mundo.

Nesta segunda-feira, 3 de junho, a nova-iorquina detalhou que sua próxima turnê ‘Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour’, nome que homenageia a música que a tornou famosa e que ainda hoje é seu maior sucesso, será a última de sua carreira artística.

A aposentadoria dos palcos de uma das maiores concorrentes de Madonna nos anos oitenta para alcançar o trono do pop foi revelada apenas dois dias antes da estreia do documentário “Let the Canary Sing” na plataforma de streaming Paramount+, dirigido por Alison Ellwood, que irá revisitar grande parte da carreira da cantora e compositora americana.

Turnê de Despedida ‘Girls Just Wanna Have Fun’

Cynthia Ann Stephanie Lauper, cujo nome completo é o da cantora-compositora, começará sua despedida dos palcos em 18 de outubro, na cidade de Montreal, Canadá, encerrando sua rica história de mais de 40 anos de turnês internacionais em 5 de dezembro, em Chicago.

No total, serão 23 shows em várias cidades da América do Norte, com apenas duas datas na Inglaterra: 26 de junho no imponente Royal Albert Hall, em Londres; e três dias depois no festival Glastonbury. Além disso, haverá uma data na América do Sul; embora não tenha sido confirmada, Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo são os principais candidatos para sediar o evento.

Vale ressaltar que, embora esteja presente no Rock in Rio, Brasil, em 20 de setembro, essa visita não fará parte da "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour". Neste evento, ela dividirá o palco com renomados artistas internacionais como Gloria Gaynor, Karol G e Katy Perry.