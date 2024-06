A desconhecida rainha que é a mais jovem do mundo: está fazendo sucesso nas redes por sua beleza e por quebrar todas as regras

(The Asahi Shimbun/The Asahi Shimbun via Getty Imag)

A família real do Butão está em festa. A rainha Jetsun Pema acaba de completar 34 anos e, para comemorar o dia tão especial, o rei Jigme Khesar Wangchuk dedicou-lhe algumas palavras carinhosas, acompanhadas de belas fotos de sua esposa e de sua filha mais nova, Sonam Yangden Wangchuck. A pequena princesa chegou ao mundo em 9 de setembro de 2023.

Jetsun Pema: a rainha mais jovem do mundo

A pequena princesa, de nove meses de idade, aparece com um vestido estampado com flores nas cores azul, verde e amarelo, sapatos brancos e cabelo liso e bonito. Além disso, ela parece muito feliz posando nos braços de sua mãe para a câmera. Na segunda imagem, a rainha e sua terceira filha estão com seu animal de estimação, um cachorro da raça Husky.

Jetsun Pema, que é a rainha mais jovem do mundo atualmente, é considerada um ícone da moda, do estilo e da elegância, sendo comparada em várias ocasiões com a princesa de Gales por seu bom gosto e sofisticação. Para o seu grande dia, ela escolheu um estilo composto por uma blusa azul acetinada com punhos em tons de champanhe e flores bordadas, combinada com uma saia estampada geometricamente, de acordo com as informações do site Lecturas.

Assim é a rainha Jetsun Pema: elegante e com estilo

Em 2006, o rei Jigme Khesar tornou-se o soberano mais jovem do mundo, pois ascendeu ao trono com apenas 26 anos de idade após a abdicação do anterior rei dragão, Jigme Singye Wangchuck. Na época de seu casamento, a atual rainha tinha apenas 21 anos de idade.

No tempo juntos, o casal deu as boas-vindas aos seus três filhos: Gyalsey Jigme Namgyel, o primogênito e futuro rei Dragão, que chegou ao mundo em fevereiro de 2016; e Jigme Ugyen Wangchuck, que nasceu em março de 2020.