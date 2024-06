“Parem este circo!”: Will Smith reaparece ao lado de Jada Pinkett e este detalhe chamou a atenção”

Will Smith e Jada Pinkett formam uma das uniões mais polêmicas de Hollywood, mesmo que atualmente não sejam oficialmente um casal. Depois do escândalo que ambos viveram no Oscar, onde ele deu um tapa em Chris Rock para defender sua amada, veio à tona o tipo de relacionamento aberto e instável que os tem mantido ao longo dos anos.

Ela até esteve com outros casais, como um amigo de seu filho, August Elsina, experiência da qual foi muito transparente e que lhes valeu muito ódio por parte dos internautas.

Will Smith O ator não teme as críticas (Instagram)

“Decidimos que íamos nos a separar por um período de tempo e você vai descobrir como ser feliz e eu vou descobrir como fazer feliz a mim mesmo”, revelou naquele momento o ator.

"A partir daí, com o passar do tempo, me envolvi em um tipo diferente de confusão com August" e "Eu estava com muita dor e muito quebrada por dentro", disse Jada no programa Red Table Talk, que os uniu e onde fizeram essas confissões. O próprio Smith revelou que também teve casos extraconjugais.

A razão pela qual Will Smith e Jada Pinkett foram duramente criticados

Por isso, os usuários ficaram surpresos ao vê-los desfilando juntos novamente, como família, no tapete vermelho de "Bad Boys: Ride or Die", onde pareciam com seus dois filhos: Jaden e Willow.

“Você é autossuficiente, não precisa da ‘companhia’ do seu ex.... Vira a página”; “Estão a esforçar-se muito”; “Não entendo esta família”; “Parecem um circo, é só relações públicas”; “Isto é apego e não amor”; foram parte dos comentários que foram feitos além de posarem abraçados e cúmplices.

Smith e Jada se casaram em 1997 quando ela estava grávida de Jaden e estiveram juntos até 2016, quando se separaram, mas continuaram vivendo na mesma casa. Em outubro de 2023, tudo mudou quando ela confirmou publicamente, afirmando que não queriam se divorciar por seu “amor incondicional”.