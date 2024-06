O emocionante filme na Netflix que você deve assistir antes de ser removido: você só tem 14 dias

A Netflix irá lançar vários filmes, tanto originais quanto licenciados, durante junho. No entanto, também neste mês, a plataforma vai retirar uma infinidade de longas-metragens que valem a pena.

Um deles é um emocionante drama de guerra que tem tocado os corações dos espectadores ao redor do mundo com sua história impactante desde seu lançamento em setembro de 2008.

Qual é o drama emocionante que a Netflix vai remover em junho?

Trata-se do filme O Menino do Pijama Listrado, uma produção britânico-americana dirigida por Mark Herman, baseada no best-seller homônimo do escritor irlandês John Boyne.

Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o filme narra o Holocausto do ponto de vista de Bruno, o filho de 8 anos de um oficial nazista designado para o campo de concentração de Auschwitz.

"Quando a família se muda de sua casa em Berlim para uma nova e estranha casa na Polônia, o jovem Bruno faz amizade com Shmuel, um menino que vive do outro lado da cerca, onde todos parecem vestir pijamas listrados", diz a sinopse oficial.

“Sem perceber o destino de Shmuel como prisioneiro judeu ou o papel que seu próprio pai nazista desempenha em seu aprisionamento, Bruno embarca em uma perigosa jornada dentro dos muros do campo,” conclui o texto.

Cena do filme 'O Menino do Pijama Listrado' | Miramax (Miramax)

Quem faz parte do elenco de O Menino do Pijama Listrado?

O filme O Menino do Pijama Listrado foi estrelado por Asa Butterfield no papel de Bruno. O então ator infantil foi acompanhado por um elenco composto por atores de primeira linha como:

Vera Farmiga como Elsa

David Thewlis como Ralf

Jack Scanlon como Shmuel

Rupert Friend como o tenente Kurt Kothler

Amber Beattie como Gretel

Richard Johnson como Avô

Sheila Hancock como Nathalie

David Hayman como Pavel

Cara Horgan como Maria

Jim Norton como Her Liszt

Cena do filme 'O Menino do Pijama Listrado' |Miramax (Miramax)

O que disse a crítica sobre?

A adaptação de O Menino do Pijama Listrado não apenas foi um sucesso de bilheteria quando foi lançado, mas também recebeu críticas majoritariamente positivas dos críticos de cinema.

Peter Travers da Rolling Stone deu três estrelas em quatro. "O poder da história e suas interpretações - o jovem Butterfield é incrível - é inegável", opinou em sua crítica para a revista.

O famoso crítico Roger Ebert a classificou com três estrelas e meia. "O menino do pijama listrado não trata apenas da Alemanha durante a guerra, embora a história que narra seja comovente de várias maneiras. Trata-se de um sistema de valores que persiste como um vírus", julgou.

Enquanto isso, Rene Rodriguez do Miami Herald disse que “apesar de se desenvolver quase inteiramente através do olhar de uma criança e não haver violência na tela, O Menino do Pijama Listrado é tão devastador quanto um drama para adultos”.

Cena do filme 'O Menino do Pijama Listrado' | Miramax (Miramax)

Quando é que o filme "O Menino do Pijama Listrado" sai da Netflix?

Netflix irá remover O Menino do Pijama Listrado de seu catálogo para a América Latina em 15 de junho. Portanto, o último dia para assistir à produção no serviço de streaming é 14 do mesmo mês.