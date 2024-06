Gabriela Prioli estreia em julho seu novo programa. Saiba onde assistir!

Gabriela Prioli deixa o Saia Justa para falar sobre mulheres reais em seu novo programa no GNT

A polêmica Gabriela Prioli deixou o sofá do Saia Justa para assumir um novo programa de entrevistas no GNT. Em seu Instagram, a famosa advogada disse que a atração estreia na grade de programação do canal em julho, mas não revelou a data.

ANÚNCIO

O novo programa de Gabriela Prioli, que ainda não teve seu nome revelado, vai trazer temas interessantes para as mulheres reais e reúne debates entre dois convidados, sendo um famoso e um especialista no assunto.

Gabi não fica quietinha e nem apenas como mediadora, a apresentadora vai a fundo nos assuntos variados de seu novo projeto na televisão, que podem ser desde a crise climática até o uso das inteligências artificiais no dia a dia.

Aos fãs, Gabriela Prioli reforçou que está grata pelo tempo que passou no Saia Justa e também pela oportunidade de ter um programa solo no canal fechado do grupo Globo.

“Estou muito feliz com mais um capítulo de minha jornada no GNT. Deixo o Saia Justa, mas levo dele aprendizados que usarei nesta nova etapa”, afirmou a famosa.

Essa é a segunda vez que Gabriela Prioli comanda um programa de entrevistas na TV. Durante o tempo que ficou na CNN Brasil, a apresentadora comandou por dois anos o À Prioli, um dos grandes sucessos na grade de programação.

“Voltar a comandar um programa de entrevistas, agora no GNT, ressalta que o diálogo, a conversa e as ideias são fundamentais, algo que acredito e reitero desde que comecei minha carreira na televisão”, comentou Gabriela.

ANÚNCIO

Antes da televisão, Gabriela Prioli se formou em Direito e escreveu dois livros best-sellers, incluindo o Política é para Todos. Ela também se lançou como influenciadora digital e foi entrevistada em diferentes emissoras.

Agora, basta aguardar as novidades e a estreia do novo programa de Gabriela Prioli no GNT.