Eminem entra na indústria com seu novo single “Houdini”

Eminem está de volta com “Houdini”, um novo e poderoso single acompanhado de um vídeo oficial. Eminem anunciou o lançamento no início desta semana em uma chamada de vídeo com David Blaine, o clipe terminou com o mágico bebendo um copo de vinho, e o rapper declarando: “Bem, para meu último truque, vou fazer minha carreira desaparecer”. “Houdini” é o primeiro avanço do 12º álbum de Eminem, The Death of Slim Shady.

"“Houdini” é produzido pelo próprio Eminem, que inclui uma amostra e interpolação do sucesso de 1982 da Steve Miller Band, “Abracadabra”. O vídeo que acompanha a música imagina o personagem antagonista de Eminem, Slim Shady, emergindo no presente através de um “portal”, e ele está confuso e inquieto com o que vê em 2024. Determinado a transformar a era moderna em um lugar mais de acordo com sua visão particular do mundo, ele embarca em uma missão para alcançar isso."

Apenas o alter ego atual de Eminem, "Rap Boy", pode salvar o mundo de Shady, juntamente com seu mentor de longa data, o lendário Dr. Dre. Em um esforço para neutralizar essas ações nefastas, as coisas se complicam e uma versão híbrida e impura de Eminem é criada. Dr. Dre não parece muito satisfeito com os resultados e se apressa em deixar o híbrido de Shady seguir seu próprio caminho, até que um estranho errante se junta e assume o controle.

Dirigido pelo veterano colaborador Rich Lee, o inovador vídeo de "Houdini" lembra livremente vídeos clássicos de Eminem como "Without Me" de Joseph Khan e "Real Slim Shady" de Phillip Atwell. "Houdini" está repleto de participações especiais como Dr. Dre, Pete Davidson, Snoop Dogg, 50 Cent, Jimmy Iovine, Grip, Westside Boogie, Denaun Porter, Royce 5′ 9″, Paul Rosenberg, The Alchemist, EZ Mil, Ryan Keely, Samantha Mack e o comediante Shane Gillis.

