3 filmes que mostram casamentos saudáveis: eles nos deixam grandes lições sobre o amor

Depois de um dia de trabalho, muitas pessoas adoram se enrolar em cobertores e assistir filmes com casais que personifiquem a esperança e a beleza do amor romântico.

Infelizmente, na maioria das produções cinematográficas, o romance não só é irreal e exagerado, mas também insalubre. Felizmente, há alguns filmes que conseguiram se afastar desse padrão.

Por outro lado, eles nos mostram uma versão prática do amor e casamentos saudáveis em enredos que não apenas nos entretêm muito, mas também nos deixam grandes lições ao longo de sua duração.

Filmes com casais casados saudáveis e as lições que eles deixam

Se quiser ver algum desses filmes com maridos para admirar, continue lendo para encontrar três, de acordo com o terapeuta Jonathan Decker e o diretor Alan Seawright em seu canal do YouTube, Cinema Therapy.

Os casais casados nesta lista vão te fazer se apaixonar e te deixar valiosos ensinamentos, como que os casamentos saudáveis e bem-sucedidos se baseiam na comunicação, apoio e resolução de problemas.

A vida é bela (1997)

Um dos casais mais bonitos do cinema é o dos protagonistas de A Vida é Bela: Dora e Guido Orefice, interpretados pelos esposos na vida real Nicoletta Braschi e Giorgio Cantarini.

O drama italiano narra a história de amor de um casal até serem separados devido ao Holocausto em 1945. Desde então, Guido faz de tudo para proteger seu filho dos horrores que enfrentam.

Da mesma forma, no meio do campo de concentração nazista, ele procura uma maneira de se comunicar com sua esposa para informá-la de que ambos estão vivos e ajudá-la a manter a esperança de se reunirem.

“Este é simplesmente um momento maravilhoso e puro em que ele só espera que ela esteja lá fora e só quer que ela aguente”, observou Decker em um vídeo publicado no canal mencionado.

Ao longo do emocionante filme, os gestos intermináveis e amorosos de Guido para com sua esposa e seu filho durante um momento tão terrível são um exemplo de um amor forte e duradouro.

O filme também lembra que, embora o casamento possa ser difícil, o objetivo de um casal deve ser sempre trabalhar juntos contra o mundo e não um contra o outro, como explica Decker.

"Este é um exemplo extremo, mas a vida é dura. O casamento em si pode ser muito, muito difícil, e depois a vida em cima disso", observou. "A ideia, é claro, para a qual você está construindo é: vocês dois juntos contra o mundo, não vocês dois um contra o outro".

Onde assistir: Prime Video (para aluguel ou compra)

Valente (2012)

Outro casal saudável do cinema é o de Elinor e Fergus de Valente. Embora a trama se concentre no vínculo entre a rainha e sua filha, Mérida, há momentos que mostram o quão bonito é o casamento deles.

Ambos têm um vínculo baseado na resolução de problemas e na comunicação saudável. Por exemplo, em determinado momento, Fergus percebe que sua esposa está tendo dificuldades com sua relação com sua herdeira.

Imediatamente, ele decide incentivá-la a se comunicar e até a convida para um jogo de papéis para entender melhor. "Parte de ter um casamento bem-sucedido é poder raciocinar e resolver problemas juntos, porque é um desfile incessante de coisas com as quais lidamos", explicou Decker.

De acordo com o especialista, com suas ações, Fergus "basicamente está dizendo: estou disposto a dedicar tempo e trabalhar nisso contigo porque é importante". Além disso, o fato de ele perceber que sua esposa está passando por algo apenas por um gesto mostra sua profunda conexão.

"Acho encantador que ela esteja murmurando e ele imediatamente saiba o que isso significa por sua história e queira estar lá para ela. Ele está atento e sintonizado com o que está acontecendo com ela, e isso não significa que ele está lendo a mente dela", esclareceu.

"Ele sabe o suficiente para pressentir que algo está errado. Mas ele também é um comunicador que diz: 'me ajude, me conte o que está acontecendo'. Me incomoda quando as pessoas dizem: 'Se você me amasse, saberia o que estou pensando...' Não, não é assim que a comunicação funciona", destacou.

Em conclusão, Elinor e Fergus nos lembram que os casamentos saudáveis são formados por pessoas dispostas a trabalhar e se empurrar mutuamente para resolver problemas juntos e avançar.

Onde assistir: Disney+

A múmia retorna (2001)

Um terceiro casamento exemplar é o de Rick e Evie O'Connell da franquia A Múmia. Os personagens, interpretados por Brendan Fraser e Rachel Weisz, têm um relacionamento saudável, tolerante e afetuoso.

Sua dinâmica saudável e de aceitação, mesmo quando se envolvem em situações perigosas, é um dos principais componentes que fizeram com que os primeiros lançamentos da saga funcionassem bem.

"Conhecem-se e aceitam-se bem o suficiente para que, mesmo quando estão exasperados um com o outro (…) nunca fiquem realmente zangados", lembrou Decker. "Sabem que escolheram essa pessoa e isso faz parte do pacote. Então, há uma corrente subjacente de tolerância e aceitação mútuas que torna tudo realmente doce".

Ambos também mantêm lealdade e paixão um pelo outro nos momentos difíceis, como é mostrado no segundo filme. No final de A Múmia Retorna, o casal está em uma situação muito perigosa.

Por amor, Rick pede a Evie que o abandone para que ele e seu filho se salvem. No entanto, pela mesma razão, ela decide fazer de tudo para tentar resgatá-lo de uma morte certa e consegue.

"Outra coisa sobre o relacionamento que realmente amo e que é muito doce é que obviamente ainda há romance lá", disse Seawright. "Sim, obviamente eles dedicam tempo a isso e ainda sentem um pelo outro", acrescentou seu companheiro.

"Esta é uma franquia onde uma múmia chupa a pele do rosto das pessoas... Você não pensa em um romance doce, terno, apaixonado e afetuoso quando pensa nisso, mas é a combinação de salgado e doce que realmente se destaca", concluiu o terapeuta.