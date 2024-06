Repescagem e ingredientes obrigatórios: O 2º episódio do MasterChef Brasil

O 2º episódio do MasterChef Brasil traz repescagem inesperada e ingredientes obrigatórios na última seletiva do programa

Os chefs Erick Jacquin , Helena Rizzo e Henrique Fogaça promovem uma repescagem inesperada no segundo episódio do MasterChef Brasil 2024. Outra novidade que assusta envolve os ingredientes obrigatórios na última seletiva do programa.

ANÚNCIO

Sobre a repescagem, apenas 15 cozinheiros amadores voltam para a cozinha do reality gastronômico da Band para concorrer a vaga. Desta vez, os jurados decidiram dar uma segunda chance rapidamente para quem cometeu apenas um pequeno deslize.

Na cozinha, os selecionados devem preparar um legítimo petit gateau. Antes disso, eles serão surpreendidos com uma aula dada por Jacquin.

Porém, não será fácil conquistar o avental do MasterChef, já que a sobremesa não deve ser uma cópia fiel, mas trazer detalhes regionais e pessoais de cada cozinheiro amador.

Os chefs do MasterChef exigem ingredientes

Antes da repescagem, as seletivas continuam na cozinha do programa apresentado por Ana Paula Padrão. Desta vez, os jurados Erick Jacquin , Helena Rizzo e Henrique Fogaça exigem que alguns ingredientes estejam presentes no prato apresentado.

Para conquistar o avental do MasterChef Brasil, os concorrentes devem inovar e cozinhar com maestria. Mas, milho, frutos do mar, frango, feijão, carne de porco e itens usados em comidas de rua devem estar presentes.

Criatividade será outra exigência nos pratos regionais apresentados na cozinha da competição culinária, que vai ao ar na terça-feira (04), às 22h30.

ANÚNCIO

Além dos jurados oficiais, os influenciadores digitais Juju Salimeni , Oli e Jooj Natu , Rafa Chalub (Esse Menino) , Vittor Fernando , Matheus Costa , Enaldinho , a sexóloga Cátia Damasceno e o chef Rodrigo Oliveira estão no MasterChef Brasil.

O MasterChef Brasil pode ser assistido toda terça-feira na Band, no aplicativo Bandplay. O programa também é exibido sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e na plataforma de streaming Max.

Vale destacar que em 2024, a versão para confeiteiros também estreia no segundo semestre.