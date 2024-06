“Esperava que fosse mais inteligente”, filho de John Lennon critica memórias do príncipe Harry

Embora o príncipe Harry tenha publicado suas memórias em janeiro de 2023, foi apenas agora que Sean Lennon, filho do falecido cantor John Lennon, comentou sobre o texto, zombando dele.

"A minha tão esperada resenha da autobiografia do Príncipe Harry consiste em duas palavras. 'Me Poupe'", escreveu Lennon na sua conta X em 29 de maio passado.

As críticas do músico de 48 anos aumentaram quando vários usuários defenderam o príncipe, incluindo alguém que o criticou dizendo que ele baseou toda a sua vida no sucesso de seu pai falecido.

Dessa forma, Lenon continuou expressando que "sinto empatia por ele em geral, mas a maneira como ele reclama e se queixa das coisas é realmente demais". Diante das reações, ele continuou no dia seguinte, dizendo que "só estou me divertindo um pouco. Acho que ele merece algumas piadas. (Tenho certeza de que eu também)".

Sean Lennon se compara com Harry

O músico, único filho de John Lennon com Yoko Ono, admitiu que tem coisas em comum com o príncipe Harry, mas o chamou de "idiota" e "palhaço". Ele continuou afirmando que "eu me identifico com ele, mas estou muito desapontado com sua perspectiva. Esperava que fosse mais inteligente".

Spare, o livro do Príncipe Harry Instagram

Harry fala em suas memórias 'Spare' sobre sua vida desde a infância. Ele descreve momentos com sua mãe, a princesa Diana, também com seu pai, o rei Charles III; e descreve uma briga com seu irmão, o príncipe William.

No texto, o príncipe relatou que quando seu pai lhe contou sobre a morte de sua mãe, ele pensou que a princesa Diana tinha fingido sua morte para escapar da perseguição da mídia. Foi apenas no funeral que ele percebeu que sua morte era real, e foi nesse momento que ele pôde chorá-la.

O texto do também duque de Sussex causou alvoroço porque foi polêmico, incluindo críticas à sua madrasta, a rainha consorte Camilla, a quem ele descreveu como malvada e acusou de vazar informações para a imprensa.

Nas suas memórias, Harry também partilha sobre a sua relação com Meghan Markle, com quem se casou a 19 de maio de 2018.