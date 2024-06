Cachorrinho queria levar a coroa no Miss Universo embora; veja o vídeo

Um protagonista inesperado roubou os olhares do público durante um dos eventos do Miss Universo Colômbia. Durante o desfile de trajes de banho, realizado no Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla, um cachorrinho invadiu a cena, capturando a atenção de todos os presentes.

O cão, sem se incomodar com o público, as luzes ou o palco, percorreu o espaço onde as 30 candidatas estavam se apresentando. A presença do animal causou ternura entre os presentes, e um usuário logo compartilhou o momento nas redes sociais.

O vídeo do cachorro passeando pelo palco rapidamente se tornou viral, gerando uma avalanche de comentários. Entre as reações, os usuários expressaram: “O verdadeiro: vim buscar a coroa e tchau”, “Ele sempre rouba os shows no calçadão. Lindo”, “Agora vão roubar a coroa dele” e “Que beleza, a coisa mais linda que já vi”.

O concurso, que acontece em Barranquilla, terá o seu desfile final na noite deste domingo no mesmo Centro de Eventos Puerta de Oro, a partir das 18h. Este evento será transmitido pelo Canal RCN, permitindo a toda a Colômbia desfrutar do encerramento do concurso.

A inesperada aparição do cachorro não apenas adicionou um toque de humor e ternura ao evento, mas também demonstrou que, no meio da competição e do glamour, há espaço para momentos espontâneos que se conectam com o público de uma maneira especial.

Enquanto as candidatas se preparam para a grande final, o pequeno cão já deixou uma marca nesta edição do Miss Universo Colômbia, tornando-se uma estrela inesperada e muito querida por todos.

Após o desfile da noite de sexta-feira, foi realizado um desfile preliminar antecipando a noite de Eleição e Coroação, que será realizada no domingo, 2 de junho, no mesmo centro de convenções Puerta de Oro de Barranquilla, das 18h às 20h. Este evento promete ser o clímax do concurso, onde será coroada a nova Miss Universe Colombia 2024.