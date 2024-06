3 filmes que nos lembram que se seu parceiro não te apoia, é melhor seguir em frente sozinho

No cinema, há muitos filmes sobre mulheres que encontram a felicidade e o sucesso depois de deixarem parceiros que não as apoiam

A maioria de nós tem sonhos a realizar, mas perseguir esses sonhos não é fácil. No caminho, é inevitável nos depararmos com obstáculos que dificultam a realização desses desejos.

No entanto, um dos mais difíceis sem dúvida é ter ao seu lado um parceiro que não o apoia na busca dos seus desejos e não entende a paixão que você coloca na sua realização pessoal.

A situação pode tornar a escalada até o topo mais difícil e causar ansiedade, depressão ou estresse, sentimentos que várias mulheres experimentaram por essa mesma razão no cinema.

Ao longo da história da sétima arte, vários filmes foram projetados onde as protagonistas tiveram homens ao seu lado que não as apoiavam e até mesmo impediam seus esforços de prosperar.

Felizmente, em muitos desses filmes, as heroínas perceberam a tempo que seus parceiros não as amam de verdade, se afastaram e seguiram um caminho por conta própria onde alcançaram sucesso.

As histórias desses longas-metragens nos permitem perceber que não estamos sozinhas e nem presas em um relacionamento sem amor, mas que é possível seguir em frente sozinhas e triunfar grandemente.

Portanto, se você acredita que seu parceiro não lhe oferece apoio, continue lendo para conhecer três bons filmes que nos lembram que, se seu parceiro não te apoia, é melhor seguir seu caminho sozinha.

História de um Casamento (2019)

Encabeçado por Adam Driver e Scarlett Johansson, o filme gira em torno do amargo divórcio entre Charlie e Nicole Barber, um famoso diretor de teatro e uma talentosa atriz em Nova York.

A produção analisa os motivos de sua separação e o impacto que tem em suas vidas. Embora ambos tenham cometido erros durante a separação, o divórcio beneficiou muito a Nicole.

Que passou de estar à sombra de Charlie para se tornar uma superestrela de Hollywood com uma grande carreira em Los Angeles. Terminar o relacionamento que prejudicava sua saúde mental a ajudou a ganhar confiança.

Além disso, isso a motivou a realizar seus sonhos depois de anos presa em um relacionamento onde seu marido sempre a criticava, menosprezava seu talento e ignorava seus desejos como pessoa e intérprete.

Onde assistir: Netflix

Olhos Grandes (2014)

O filme baseado em fatos reais narra a história da pintora Margaret Keane. Durante os anos 50, ela pintou quadros de crianças com grandes olhos que se tornaram populares, mas ela não recebeu reconhecimento.

O marido dela, Walter Keane, se autoproclamou como o pintor das obras publicamente e roubou todo o crédito sob a desculpa de vendê-las. Depois manipulou sua esposa para que ela o tolerasse.

A partir de então, ela viveu sob seu jugo opressor, enquanto Walter ganhava fama e fortuna. Após anos, a tímida Margaret decidiu confrontar seu marido e recuperar a si mesma e também sua arte.

Onde assistir: ViX+ / Youtube

Smashed: De Volta à Realidade (2012)

Protagonizada por Mary Elizabeth Winstead e Aaron Paul, o filme conta a história de Kate e Charlie, um jovem casal que compartilha uma grande paixão por festas selvagens e bebidas alcoólicas.

Kate é uma mestra especialista em disfarçar suas ressacas durante as aulas; no entanto, depois de passar uma noite de excessos, ela acorda completamente sozinha na rua e percebe que atingiu o fundo do poço.

Ela então decide mudar e manter-se sóbria, mas sua determinação de melhorar sua vida coloca seu casamento em risco, pois o que antes a unia ao seu marido agora a distancia.

Depois de inúmeras disputas, a protagonista prioriza seu bem-estar e escolhe seguir seu caminho sozinha apesar dos esforços de seu ex-marido para que ela voltasse aos velhos hábitos que não queria mais.