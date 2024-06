Tudo o que você precisa saber sobre o filme ‘Atlas’

Embora tenham se passado pouco mais de 24 horas desde que ‘Atlas’ estreou na Netflix, o filme de ficção científica tem dominado as manchetes.

Encabeçado por Jennifer López e sob a direção de Brad Peyton, o filme segue Atlas Shepherd, uma analista antiterrorista que precisa confiar na Inteligência Artificial enquanto luta contra um robô indestrutível.

Assim como outras produções espaciais, o filme cheio de reviravoltas e momentos impactantes tem vários detalhes ocultos e segredos sobre sua realização que muitos espectadores talvez não conheçam.

Felizmente, Peyton revelou à Tudum cinco coisas sobre o novo filme da Netflix que possivelmente você não notou e podem te surpreender. Continue lendo para descobrir quais são.

Um ator deu vida a três personagens

Gregory James Cohan emprestou sua voz para Smith, o companheiro de inteligência artificial de Atlas no filme. No entanto, esse não foi seu único papel. O ator também interpretou outros dois personagens no filme.

“Estávamos tentando encontrar alguém para dar voz a Smith no set com Jen. Recebi um monte de fitas. Uma delas realmente soava como eu imaginava Smith, que era esse cara chamado Greg Cohan”, disse o cineasta ao site da Netflix.

"Então eu pensei: tenho que dar a esse cara um papel diante da câmera", continuou. "Um dos papéis que deram a Cohan, além de Smith, é o do piloto do Dhiib (a nave do coronel Banks). "Começou como apenas um holograma em uma cena", explicou.

"Depois, na foto adicional que tiramos, consegui filmar o interior da cabine. Então, realmente tem uma pequena cena. Também aparece como a voz de um soldado no início do filme. Ele foi tão incrível...", destacou sobre o ator.

A música incidental foi gravada em uma estação de trem abandonada

Outro dado interessante é que parte da música incidental do filme foi gravada em uma estação de trem abandonada em Londres. "Tenho trabalhado com Andrew Lockington, meu compositor, em todos os meus filmes e estamos sempre buscando como podemos desenvolver algo novo. Descobrimos que havia uma estação de metrô abandonada em Londres. São cinco andares abaixo da terra", explicou.

“O meu compositor de alguma forma convenceu todos a levarem geradores para lá, pegou os instrumentos de imagem e depois gravou diferentes partes da partitura no metrô. E os efeitos de eco que você obtém deles. Eles gravariam tudo, desde um único acorde, que pudessem usar”, detalhou.

"Eles tocam todo o alcance de todas as notas para que possamos usá-las na música incidental e manipulá-las digitalmente. Você sabe, basicamente somos um grupo de crianças nerds e só estamos tentando nos divertir e fazer coisas", admitiu.

Uma parte de uma cena de tortura foi real

Uma das cenas mais impactantes é quando Harlan coloca um espéculo na pálpebra no olho do coronel Banks. O que ninguém imaginava é que não foram usados truques para filmar esta sequência.

"Tivemos esta cena em que o personagem de Simu Liu, Harlan, tortura o coronel Banks e tivemos que abrir-lhe o olho. Cada vez que as pessoas veem isso, reagem. Parece real, porque é real", revelou o diretor.

Sterling K. Brown disse: ”Sim, eles podem fazer isso. Mas, podemos fazer por um período muito curto?’ Então, eu instalei todas as minhas câmeras. Nós fizemos isso por 90 segundos, conseguimos o que precisávamos e seguimos em frente”, especificou.

"O mais interessante disso é que o pai do produtor é oftalmologista e foi ele quem colocou o grampo no olho. Então o contratamos para um dia de trabalho", compartilhou.

‘Aliens’ de James Cameron foi uma influência para ‘Atlas’

Brad Peyton reconheceu ao Tudum que se inspirou em ‘Aliens’ (1986) para a realização de ‘Atlas’. “Não poderia não me deixar influenciar por James Cameron se tentasse não me deixar influenciar por James Cameron. Cresci em um lugar chamado Terra Nova no Canadá. Quando era criança, fiquei chocado com o fato de que um canadense poderia estar em Hollywood fazendo esses filmes gigantes,” ele contou.

"Foi um grande impacto para mim pessoalmente quando era jovem. Neste filme em particular, o complexo de Harlan se assemelha muito a Aliens. É a fumaça, a água... Tem esse tipo de areia tangível e sensação de habitabilidade", destacou.

"E quando você olha para Aliens, embora grande parte tenha sido filmada em um cenário, eles pegaram capacetes de aviões e os reutilizaram como cenários. Simplesmente tive essa sensação de tristeza e sujeira...", disse. "É a primeira vez que trabalho com John Schwartzman, meu diretor de fotografia. Ele estava tipo: 'Ok, agora sei exatamente o que você quer'. E eu estava tipo: 'Sim, quero Aliens'."

Os amigos do diretor apareceram no filme

Um detalhe muito curioso de ‘Atlas’ é que vários amigos do diretor tiveram uma breve participação no filme. “Muitas das pessoas que aparecem nas telas no laboratório de Val Shepherd são na verdade amigos meus”, revelou Peyton.

“Um dos meus amigos, Conrad, nomeou seu personagem de ‘Garoto da Ciência’ e então construiu uma história de fundo em torno dele e de como ele é o cientista líder do mundo, é por isso que ele está na tela. Ele também afirma que é por isso que o filme é tão bom”, concluiu.