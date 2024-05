Revelam quem é o misterioso e poderoso namorado secreto da infanta Sofia

A infanta Sofía decidiu seguir os passos de sua irmã mais velha, a princesa Leonor, ao optar por estudar no internato em Gales, UWC Atlantic College, onde a herdeira do trono espanhol também estudou. Embora Leonor tenha recomendado a sua irmã a seguir seus passos, a decisão final sempre esteve nas mãos dos pais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia, que têm sido muito cuidadosos na educação de suas filhas.

A infanta Sofia tem estado nas manchetes após ser ligada a um novo amor

O UWC Atlantic College oferece uma oportunidade única de educação de qualidade, mas também uma maneira sem igual de estabelecer relacionamentos e fazer conexões significativas. Por isso, a infanta Sofía não demorou em encontrar um possível namorado, como revelam algumas fontes.

Não é algo que deva surpreender, dado que Leonor também teve uma história de amor no País de Gales com um jovem de boa família, conhecido como Gabriel. No caso da infanta Sofía, seu namorado é espanhol e é de Madrid. Além disso, ele faz parte do pequeno grupo de espanhóis com quem Sofía se juntou desde seus primeiros dias no País de Gales.

O novo amor da infanta Sofia é um jovem de Madrid

A infanta Sofía tem um novo amor. Sabe-se que ela está em um relacionamento com um jovem de Madrid, da mesma idade, de boa família, o que foi muito bem aceito por seus pais, os reis da Espanha.

Trata-se de um romance que vem se desenvolvendo há vários meses. Foi mencionado pela primeira vez em outubro do ano passado, quando Sofia foi convidada por seu "amigo especial" para uma festa de Halloween em Madrid. Os reis concordaram que ela poderia ir à festa depois de cumprir seus compromissos com Leonor.

A relação da infanta Sofia parece contar com o total apoio e aprovação de seus pais, que valorizam a importância de permitir que ela explore suas próprias experiências e relacionamentos pessoais.