Não haverá MTV Movie Awards 2024: saiba os motivos

Num anúncio que deixou muitos fãs desapontados, foi recentemente confirmado que a cerimônia dos MTV Movie Awards não será realizada este ano.

De acordo com relatos do The Hollywood Reporter, a MTV tem planos de ‘reimaginar’ o formato do programa para o ano de 2025, o que significa que os fãs terão que esperar um pouco mais para desfrutar de seu evento anual favorito.

A decisão de não realizar este evento gerou uma série de perguntas sobre como a MTV planeja ‘reimaginar’ a nomeação e entrega de prêmios para as estrelas mais destacadas.

Até agora, não foi revelado nenhum detalhe sobre as mudanças específicas que serão feitas no formato do programa, deixando muitos ansiosos para saber quais surpresas o futuro reserva.

O prêmio de Melhor Beijo

Este anúncio levou a sociedade a perder uma das categorias mais icônicas do Movie Awards: o prêmio de Melhor Beijo.

No entanto, devido à ausência de uma cerimônia oficial, o popular site The A.V. Club decidiu anunciar os vencedores deste ano.

De acordo com sua declaração, os atores Mike Faist e Josh O’Connor, protagonistas de ‘Challengers’, ganharam o prêmio de Melhor Beijo por sua cena apaixonada em um quarto de hotel.

Além disso, o mesmo site mencionou de forma humorística que, embora não tenha sido revelado qual lanche patrocinará a nova versão do prêmio de Melhor Beijo, espera-se que a MTV encontre uma opção mais romântica e menos pegajosa do que os conhecidos Cheetos, que apresentaram o prêmio na edição de 2023.

Contratempos na edição anterior

No ano passado, a cerimônia também enfrentou contratempos devido à greve do Sindicato dos Roteiristas da América, o que levou a apresentadora Drew Barrymore a se retirar em solidariedade aos escritores.

Apesar das dificuldades, Barrymore foi reconhecida como a Melhor Apresentadora durante a estranha transmissão que incluiu segmentos pré-gravados e agradecimentos em vídeo das estrelas.