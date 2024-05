A grande mudança que Tom Holland teve para seu trabalho mais recente

O ator Tom Holland assumiu novos desafios em sua profissão e, para realizar seu trabalho mais recente, teve que passar por uma mudança de visual drástica, em comparação com o que estamos acostumados.

O intérprete de 27 anos tirou um tempo das telas e atualmente está se preparando para fazer seu retorno ao West End, o circuito teatral londrino, onde estrelará uma nova versão de Romeu e Julieta, a famosa obra de William Shakespeare. Para se preparar para o papel, o ator passou por uma grande mudança de aparência.

Como está agora Tom Holland para o seu trabalho mais recente?

Recentemente foram divulgadas novas imagens de Holland em seu papel como Romeu, onde é possível notar uma leve mudança de visual. Ao contrário de outras ocasiões, onde estávamos acostumados a vê-lo com o cabelo levemente encaracolado, Holland surpreendeu ao aparecer com parte da cabeça raspada dos lados e um pouco de franja na parte superior.

Antes da estreia da peça de teatro, o ator do Homem-Aranha compartilhou uma mensagem em suas redes sociais, onde deixou transparecer seu entusiasmo e a importância que este projeto tem para ele.

“Esta noite foi o início de algo muito especial”, começa dizendo uma das publicações de Holland em sua conta do Instagram. “Estou mais do que orgulhoso do nosso elenco e equipe que se esforçaram ao máximo em todos os sentidos. Mal posso esperar pelas próximas semanas. Esta noite foi verdadeiramente um ponto alto da minha carreira e estou muito feliz por poder compartilhá-la com essas pessoas incríveis. Amo todos vocês e nos vemos amanhã!”, acrescentou.

Esta nova versão do clássico de Shakespeare é dirigida por Jamie Lloyd e ficará em cartaz por apenas 12 semanas no teatro. Nos meses que antecederam a estreia da peça, a produção foi manchada por ataques racistas contra Francesca Amewudah-Rivers, que interpreta Julieta.

A atriz foi duramente criticada por muitos usuários das redes sociais, não apenas por ser de origem afro-americana, mas também porque muitos a consideravam "feia" para interpretar o papel principal da história.

Na sequência dessa situação, o diretor da peça emitiu um comunicado em defesa de Amewudah-Rivers e contra os comentários racistas. “Após o anúncio do nosso elenco de Romeu e Julieta, houve uma enxurrada de abusos raciais online direcionados a um membro de nossa companhia. Isso precisa parar”, diz o comunicado que foi compartilhado na conta do Instagram da companhia e da peça. “Qualquer abuso não será tolerado e será denunciado”, acrescenta.