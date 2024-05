Príncipe Harry promove missa em Londres: família real não participa, mas irmãos de Diana comparecem

Príncipe Harry foi recebido com entusiasmo pela multidão que clamava “Harry, nós te amamos” durante uma missa em Londres, em comemoração aos dez anos dos Jogos Invictus. Após o evento, ele se dirigiu ao público que o aguardava do lado de fora da igreja.

Enquanto ele promovia a missa, o rei Charles e a rainha Camilla, juntamente com outros membros da família real, estavam em uma festa no jardim do Palácio de Buckingham.

Dois tios de Harry, a princesa Anne e o príncipe Edward, compareceram à festa acompanhados de suas esposas. No entanto, o príncipe William e Kate Middleton não estavam presentes na celebração no jardim.

Ausência de Charles e programação intensa

Com uma agenda cheia de compromissos, o rei Charles não se encontrou com Harry durante a estadia deste em Londres.

Segundo um porta-voz do príncipe, “o duque entende os compromissos e as várias outras prioridades do seu pai e espera vê-lo em breve”. Harry viajou sozinho para a capital britânica, sem Meghan Markle e os filhos, para celebrar o décimo aniversário dos Jogos Invictus.

Fundado pelo príncipe, o evento esportivo é voltado para veteranos de guerra que foram feridos, mutilados ou adoeceram em serviço. A missa foi um marco nas comemorações da década de existência dos Jogos.

Festa no Palácio de Buckingham

Enquanto isso, a agenda do rei incluía a festa no jardim do Palácio de Buckingham e a audiência semanal com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

As festas no jardim do palácio substituíram as festas de apresentação das debutantes e, hoje, visam reconhecer pessoas que tiveram impacto positivo em suas comunidades e membros do serviço público.

Apesar da ausência do rei e de outros membros da família real, dois irmãos da falecida princesa Diana estiveram presentes na missa, juntamente com Louis Spencer, sobrinho de Diana. O conde Spencer e Lady Jane Fellowes marcaram presença, reforçando os laços familiares e apoiando Harry durante o evento.

A missa e o impacto dos Jogos Invictus

A missa celebrou a influência positiva dos Jogos Invictus, que ao longo de uma década têm promovido a inclusão e a recuperação de militares feridos. O príncipe continua comprometido com os valores e propósitos do evento, destacando-se por sua liderança e dedicação.

A ausência da família real na missa, em contraste com a presença dos irmãos de Diana, levantou questionamentos sobre o relacionamento de Harry com seus parentes. No entanto, a multidão calorosa e o apoio dos familiares maternos mostraram que o príncipe mantém forte o compromisso com sua missão.