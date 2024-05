O futuro da monarquia britânica: como a IA prevê os próximos 30 anos

A revista francesa “Paris Match” utilizou uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para prever como estará a monarquia britânica em 30 anos.

As projeções revelam mudanças surpreendentes no futuro da Família Real, especialmente para Kate Middleton, que deve se tornar a rainha-mãe, e para o príncipe Harry, que pode encontrar seu caminho de volta à realeza.

Uma nova era: William abdica, George VII assume

Segundo as previsões, o príncipe William assumirá o trono após o reinado do pai, Charles III, que atualmente está em recuperação de um câncer.

Segundo IA, príncipe William (à esquerda), já rei, vai abdicar em 2049 — Foto: Reprodução

No entanto, William abdicará do trono em 2049, passando a coroa ao seu filho mais velho, George, que se tornará o Rei George VII. Kate Middleton assumirá o título de rainha-mãe e adotará um estilo semelhante ao da rainha Elizabeth, mantendo a tradição.

O futuro da monarquia também parece cada vez mais adaptado à era digital, com o Rei George começando o dia tirando uma selfie e documentando sua rotina nas redes sociais para manter seus súditos informados.

Coroação de George VII, em 2050, segundo IA — Foto: Reprodução

O retorno do Príncipe Harry e o futuro de Charlotte

A IA também prevê o retorno do príncipe Harry ao convívio da família real após seu divórcio de Meghan Markle.

Harry voltará à Família Real britânica, segundo IA — Foto: Reprodução

De acordo com a simulação, Meghan se casará novamente com um senador dos EUA, que futuramente se tornará presidente. Já Harry, de volta ao Reino Unido, passará seus dias cuidando dos jardins da Highgrove House, residência do pai em Gloucestershire.

A inteligência artificial mostra Harry como uma versão mais jovem de seu pai, mas com uma quantidade de cabelo que ele talvez não tenha agora.

Além disso, a princesa Charlotte, irmã do futuro rei George VII, se casará com um descendente da realeza francesa em 2046, dando início a um novo capítulo na história da família.

Princesa Charlotte se casa com um descendente da realeza francesa — Foto: Reprodução

Surpresas no horizonte real

Outras curiosidades previstas pela inteligência artificial incluem:

A princesa Charlotte assumindo um papel importante na revitalização das tradições reais.

Um declínio da popularidade da gaita de foles para acordar os monarcas, substituída pelo alarme de um iPhone.

A crescente digitalização das atividades da realeza para manter os súditos conectados com a rotina dos membros da família.

Fonte: Extra