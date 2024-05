Faleceu Steve Albani, produtor por trás de várias músicas do Nirvana

O mundo do rock alternativo e indie perdeu uma figura icônica com a morte de Steve Albini aos 61 anos de idade. Reconhecido como líder de bandas como Big Black e Shellac, bem como engenheiro de gravação para Nirvana, PJ Harvey e muitos outros artistas, Albini deixou uma marca indelével na indústria musical.

ANÚNCIO

Nascido em 22 de julho de 1962 em Pasadena, Califórnia, Albini mergulhou na cena punk-rock durante sua adolescência em Chicago. Ele formou o Big Black em 1981, uma banda conhecida por seu rock agressivo e sua abordagem não convencional, que combinava guitarras distorcidas com caixas de ritmo em vez de um baterista ao vivo.

O grande impacto de Steve Albini no renascimento do rock

Ao longo dos anos 80, o Big Black tornou-se uma força influente na cena indie-rock dos Estados Unidos, lançando vários EPs e álbuns completos. Mas Albini não apenas deixou sua marca como músico; ele também se destacou como engenheiro de gravação, colaborando com uma variedade de artistas para capturar seu som distintivo no estúdio.

O seu trabalho no álbum ‘Surfer Rosa’ dos Pixies em 1988 lançou-o para a fama, estabelecendo-o como um dos produtores mais procurados na cena alternativa. No entanto, Albini era mais do que um simples produtor de discos. Desafiava as normas da indústria musical com a sua ética de trabalho única e a sua postura crítica em relação ao sistema.

Recusava o título de ‘produtor’ e preferia ser creditado como ‘Gravado por Steve Albini’. Além disso, recusava receber royalties por suas gravações, optando, em vez disso, por uma taxa fixa por seu trabalho. Sua colaboração com o Nirvana em seu álbum ‘In Utero’ de 1993 foi um ponto alto em sua carreira.

Um dos grandes mestres da música dos anos 90

Kurt Cobain, impressionado pela integridade e abordagem de Albini, escolheu trabalhar com ele para capturar a autenticidade crua que buscava para o álbum. Embora a decisão tenha gerado controvérsia com a gravadora, o resultado final foi um testemunho do talento de Albini como engenheiro de gravação.

Além de seu trabalho com o Nirvana, Albini colaborou com uma variedade de artistas, incluindo PJ Harvey, The Breeders, Slint, The Jesus Lizard e muitos outros. Sua abordagem direta e dedicação em capturar o som autêntico de cada artista o tornaram uma figura venerada na indústria musical.