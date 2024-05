Met Gala 2024: a história por trás das fotos de Katy Perry criadas com IA

As imagens de Katy Perry viralizaram, mesmo sendo criadas com IA

No meio da celebração do Met Gala 2024, algumas fotos viralizaram mostrando Katy Perry desfilando no tapete vermelho, mas o que mais chamou a atenção é que essas fotos foram geradas por Inteligência Artificial, já que a artista não compareceu ao evento este ano.

Aqui te contamos o que aconteceu, e como as imagens se tornaram tendência, pois muitos fãs da cantora têm acreditado que são reais.

As fotos de Katy Perry que foram criadas com IA

O nome da artista se tornou tendência no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, pois começaram a circular algumas fotos de Katy, que, supostamente, teriam sido tiradas nesta edição do Met Gala.

No entanto, depois que as fotos já haviam sido replicadas por muitos, foi revelado que eram falsas.

Em uma das imagens, vemos a cantora com um vestido em tom creme, decorado com várias flores coloridas e uma textura que simula grama, o que muitos classificaram como uma das melhores interpretações femininas do tema deste ano, 'The Garden of Time', em espanhol 'O Jardim do Tempo'.

Inclusive, alguns apontaram que ela se tornou a rainha desta edição, graças ao seu estilo, embora tudo tenha sido rapidamente desmentido.

Deve-se notar que alguém as editou e as publicou em redes sociais, foi assim que se tornaram virais, embora, até o momento, não se saiba quem foi.

Em outra foto, Perry aparece usando um mini vestido, com a parte de cima fazendo alusão a um gladiador, enquanto a saia está cheia do que parecem ser galhos e rosas brancas.

Qual é o tema da Met Gala deste ano?

Cada primeira segunda-feira de maio, é realizado este evento reconhecido. A Met Gala 2024 foi intitulada “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, e o code dress foi ‘The Garden of Time’ (‘O Jardim do Tempo’).

Foi sugerido às celebridades que vestissem peças vintage ou designs inspirados em peças históricas ou de épocas passadas, com foco em elementos relacionados, como flores e a própria natureza.