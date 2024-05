A relação entre Britney e sua irmã Jamie Lynn Spears

Britney Spears atacou sua irmã Jamie Lynn, acusando-a de se aproveitar de sua fortuna, enquanto seu pai mantinha uma tutela sobre a ‘Princesa do Pop’, e embora a protagonista de ‘Zoey 101′ tenha afirmado que as coisas não eram assim.

As coisas nem sempre foram assim, pois quando a cantora estava em um dos melhores momentos de sua carreira, também tinha um ótimo relacionamento com sua irmã mais nova.

Britney e Jamie Lynn Spears tinham um bom relacionamento

Quando Jamie estrelou a série 'Zoey 101' em 2005, Britney sempre mostrou seu apoio; até mesmo alguns fãs apontaram que a cantora ajudou sua irmã a conseguir o papel.

Vamos lembrar que quando a produção da Nickelodeon começou a ser transmitida, a cantora era uma das maiores estrelas da indústria musical.

Naquela época, Britney também estava em um relacionamento com Justin Timberlake, então costumava fazer com que seu então namorado convivesse com sua irmãzinha.

Foi assim que Jamie Lynn traiu Britney

Quando James Spears, pai das artistas, ganhou a custódia da 'Princesa do Pop', Jamie mostrou preferência por seu pai, apesar do sofrimento de sua irmã.

Durante o processo legal de Britney para recuperar sua autonomia, a cantora deixou claro que sua relação com sua irmã já estava quebrada, pois testemunhou os abusos que sofreu e nunca interveio.

As declarações da estrela provocaram críticas dos fãs em direção à protagonista de ‘Zoey 101′.

Há algum tempo, Jamie procurou o perdão de sua irmã, mas ela se recusou, argumentando que nunca a apoiou nos momentos mais difíceis.

Agora, começou uma guerra de declarações e Britney deixou claro que não poderia perdoar o que aconteceu com sua família, pois nunca sentiu o apoio deles.