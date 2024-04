A princesa Leonor tem uma ‘gêmea’ desconhecida e a semelhança impressiona a todos

A princesa Leonor tem sua própria sósia, mas ela não está especificamente na Espanha. Trata-se de Emma van Vollenhoven e ela é parente distante da princesa Amalia da Holanda, herdeira do trono do país. A jovem acabou de comemorar sua vida no mês passado, com seu 17º aniversário, então ela tem praticamente a mesma idade que a princesa das Astúrias. Embora tenha laços muito próximos com a realeza, sua situação é totalmente diferente da filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

A princesa Leonor tem uma irmã gêmea desconhecida fora de Espanha?

Emma van Vollenhoven é a neta da princesa Margarida da Holanda, irmã da princesa Beatriz e tia, portanto, do rei Guilherme Alexandre. A jovem adolescente é a prima em segundo grau da atual herdeira do trono, a princesa Amália, e de suas irmãs, as princesas Alexia e Ariane.

Ela é a primogênita do príncipe Pieter Christian de Orange-Nassau e sua esposa, a suíça Anita de Orange-Nassau. Na verdade, esta última, assim como a rainha Letizia, também estudou comunicação, mas no caso dela, optou pela área de publicidade e marketing. Além disso, ela também trabalhou para grandes empresas como Bloomberg e para a prestigiosa casa de leilões Christie's.

Emma van Vollenhoven é a "gêmea" da princesa de Astúrias.

Além da semelhança física entre a princesa Leonor e a holandesa, ambas são loiras, com cabelos longos e pele muito clara, com olhos azuis. Entre as duas, há características muito comuns, como seus estudos. Enquanto a filha mais velha do rei Felipe VI cursou o Bacharelado Internacional no Atlantic College, no País de Gales, da organização UWC, a holandesa está fazendo o mesmo em outro dos centros das Escolas do Mundo Unido.

Ao contrário da princesa Leonor, que é a herdeira do trono espanhol, o caso de Emma é muito diferente. Ela faz parte da família real, mas não tem relevância institucional alguma.