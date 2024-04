Qual é a série de TV mais viciante de todos os tempos de acordo com a inteligência artificial?

Desde sempre, as séries de TV têm sido aclamadas por milhões de espectadores. Nos primórdios da televisão, existiam séries transmitidas ao vivo, e ao longo dos anos evoluíram para produções muito mais complexas e gravadas. O resto é história. O final de MASH em 1983 atraiu mais de 105 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, estabelecendo um recorde que durou décadas. E hoje, as séries têm alcance global. Episódios de fenômenos massivos como Game of Thrones ou Stranger Things ultrapassam os 10 milhões de espectadores em todo o mundo, e são tema de conversa sempre que uma nova temporada é lançada.

Gostamos tanto que podemos passar horas e horas assistindo episódios, o que o streaming simplificou e nos dias de hoje não é nada estranho. Maratonar se tornou um hábito inserido em nossa sociedade, seja com novos lançamentos ou assistindo às mesmas séries de sempre. E é nesse contexto que nos perguntamos: Qual é a série mais viciante de todos os tempos? Mas não queremos responder com estatísticas, preferimos que a inteligência artificial o faça.

Qual é a série mais viciante de todos os tempos de acordo com o Copilot

Começamos consultando a inteligência artificial da Microsoft, Copilot, qual é, de acordo com sua base de dados, a série mais viciante de todos os tempos. A resposta foi que, com base em seu conhecimento, não seria difícil propor um ranking.

“No vasto mundo da televisão, algumas séries conseguiram cativar audiências de todas as idades e culturas. Essas histórias deixaram uma marca indelével na memória coletiva e mantiveram os espectadores grudados em suas telas por anos”, disse a IA.

Desta forma, o chatbot classificou Breaking Bad (2008-2013) como a série mais viciante de todos os tempos. "A tensão, as reviravoltas e a evolução dos personagens a tornam uma experiência cativante. À medida que Walter se afunda no sombrio mundo do crime, os espectadores ficam presos em sua jornada rumo à autodestruição", explica.

Em seguida, propõe que o segundo lugar seja para Game of Thrones (2011–2019), devido a que “cada temporada é um turbilhão de emoções, e as reviravoltas inesperadas mantêm os espectadores em suspense”. O terceiro lugar é para uma série que “através de múltiplas temporadas, os personagens se entrelaçam em uma rede de corrupção, poder e desespero. Não há heróis nem vilões, apenas pessoas tentando sobreviver em um mundo implacável”. Adivinharam? Sim, estamos falando de A Escuta.

"Estas séries não apenas nos entretêm; também nos desafiam, nos fazem refletir e nos mergulham em mundos completamente diferentes. Portanto, se você está procurando uma experiência televisiva viciante, não pode errar com essas joias da telinha", conclui Copilot.

'Breaking Bad' Foto: Reprodução Netflix

Qual é a série mais viciante de todos os tempos de acordo com o ChatGPT

No caso da IA da OpenAI, a resposta não deixa de nos surpreender, pois se trata de uma série que o Copilot não mencionou. Adivinhem? É uma série que “se destacou consistentemente como um fenômeno cultural e uma fonte de vício para os espectadores de várias gerações: Friends”.

"Apesar de ter terminado há mais de duas décadas, Friends continua sendo um pilar no mundo do entretenimento, ressoando através de múltiplas plataformas e gerações de fãs", complementa o ChatGPT.

Em segundo lugar está Game of Thrones, devido ao seu "alcance global e ter se tornado um fenômeno televisivo, atraindo milhões de espectadores toda semana, constantemente especulando e debatendo sobre os possíveis desfechos".

E por último, aparece a já bem avaliada Breaking Bad, que "influenciou inúmeras outras séries e foi amplamente discutida em termos de sua moralidade complexa e sua representação detalhada do crime e desespero".

Friends é uma das séries favoritas dos telespectadores Instagram

Qual é a série mais viciante de todos os tempos de acordo com Gemini?

Por último, mas não menos importante, foi a vez de fazer a mesma pergunta para a inteligência artificial do Google: Gemini. E como se fosse uma piada, esta IA sugeriu outra produção para este top de séries mais viciantes.

E é que em primeiro lugar ele colocou A Escuta, uma “série de drama criminal da HBO, aclamada pela crítica, que oferece um olhar realista e complexo sobre a vida nas ruas de Baltimore, Maryland. Sua trama realista, seus personagens multidimensionais e sua crítica social a tornam uma série que convida a refletir e questionar suas próprias ideias”.

"A inteligência artificial a reconhece como a série mais viciante de todos os tempos por sua profundidade, realismo e capacidade de gerar um impacto duradouro na audiência", acrescenta.

Novamente em segundo lugar aparece Game of Thrones. E, neste caso, “a inteligência artificial destaca sua construção de mundos, desenvolvimento de personagens e capacidade de gerar emoções fortes na audiência”.

E por último, a vencedora do Copiloto; Breaking Bad, cujo "ritmo acelerado, personagens complexos e moralmente ambíguos, e reviravoltas inesperadas a tornam uma série que te prende desde o primeiro episódio. A inteligência artificial reconhece-a como uma das séries mais viciantes pela sua capacidade de gerar suspense, manter a tensão e surpreender constantemente a audiência".

No entanto, "a adicção a uma série de televisão é uma experiência subjetiva que depende dos gostos e preferências individuais", esclarece Gemini.