Por este valor, leilão do carro pessoal da Rainha Elizabeth II

Um dos carros pessoais da falecida Rainha Elizabeth II está em leilão até segunda-feira através da Bonhams.

O carro tem apenas 26 mil quilômetros e pertenceu à monarca de junho de 2001 a julho de 2005. Nos últimos 11 anos, esteve em coleções privadas, conforme relatado pelo New York Post.

Trata-se de um Daimler Majestic 2001, pintado de British Racing Green com couro creme em seu interior, equipado com um motor V-8 de 4 litros acoplado a uma transmissão automática de cinco velocidades.

A rainha o conduzia em sua rotina diária e dirigia ela mesma. O custo para o leilão é entre US$45 mil e US$75 mil. Há 50 ofertas e a mais alta é de US$59 mil.

A rainha Elizabeth II e as características do seu carro

O carro da Rainha Elizabeth está sendo disputado no leilão AP Foto / Frank Augstein (Frank Augstein/AP)

A rainha Elizabeth II era muito conhecida, não apenas por sua paixão por cães da raça corgi e flores, mas também por carros.

O Post publicou que, segundo a Bonhams, o carro "foi guardado em uma garagem aquecida como parte de uma coleção privada fantástica... Ao ser oferecido sem reserva, será vendido ao primeiro lance... A pintura permanece em excelentes condições e as rodas também parecem estar impecáveis".

Tem alguns pequenos defeitos, como o fato de que "faltam algumas listras vermelhas e há uma pequena amassadura na porta do passageiro da frente e no aerofólio traseiro", acrescenta a lista. Não se sabe se a Rainha teve algo a ver com o dano.

Uma das características particulares deste majestoso carro é que o telefone para automóvel Jaguar/Motorola original de Sua Majestade está no apoio de braço, diz o The Post, com base em informações da Bonhams, que "o cinzeiro normalmente estaria localizado ali, mas em seu lugar temos um conjunto de botões de controle bastante à la James Bond para as luzes estroboscópicas azuis intermitentes, faróis dianteiros intermitentes alternados e luzes de identificação azuis especiais sob o espelho retrovisor. Estas são luzes de segurança usadas quando se está em comboio com a escolta real". Além disso, "quanto ao estado de conservação da parte dianteira do Daimler, os frisos, a consola central, os detalhes em madeira, o couro dos bancos e o volante estão em ótimas condições. O painel está revestido de couro British Racing Green, a pedido de Sua Majestade".

No quadro há uma placa prateada que diz que o carro pertenceu à rainha Elizabeth II entre junho de 2001 e julho de 2005.