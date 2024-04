Leonardo DiCaprio esteve perto de interpretar Lex Luthor em ‘Batman vs Superman’: por que ele não esteve no filme?

O diretor Zack Snyder revelou que considerou o premiado ator Leonardo DiCaprio para o papel de Lex Luthor em ‘Batman vs Superman: Dawn of Justice’.

Durante uma entrevista no podcast "Happy Sad Confused", o diretor do filme, Snyder, mencionou:

"Falei sobre isso com Leonardo DiCaprio. Ele teve um monte de ótimas ideias, na verdade, apenas na reunião. Mas ele era muito inteligente sobre o material e muito inteligente sobre o personagem. De muitas maneiras, acho que foi ele quem mencionou essa ideia do Superman lutando contra a Liga da Justiça em algum momento."

Concluiu com: "Fiquei tipo: 'Que legal'".

Decisão de DiCaprio

Apesar do interesse e conhecimento que Leonardo mostrou pelo personagem, ele decidiu não fazer parte de ‘Batman vs Superman: Dawn of Justice’.

Snyder não forneceu detalhes específicos sobre as razões por trás dessa decisão, mas mencionou que o ator expressou dúvidas sobre sua participação.

Tudo o que o diretor disse foi: "Acho que, no final, ele disse: 'Sabe, não sei'".

Por outro lado, enquanto Jesse Eisenberg é frequentemente escolhido para interpretar Lex Luthor, sua atuação única e controversa recebeu críticas mistas no papel do icônico supervilão em ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’.

Por isso, tem se falado sobre novos nomes como o de Nicholas Hoult, que foi escolhido como o novo Lex Luthor e fará sua estreia no próximo filme do Superman.

Esta escolha é inovadora e muitos fãs estão ansiosos para ver a interpretação de Hoult como o icônico vilão.

À medida que o Universo Estendido da DC continua a evoluir, são esperadas novas mudanças no elenco e histórias emocionantes. Os fãs podem aguardar com entusiasmo o futuro da franquia, à medida que novos atores são introduzidos e novas narrativas são exploradas.