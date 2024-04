K-Dramas na Netflix: conheça as estreias de Conoce na plataforma de streaming

O mês de maio está prestes a chegar e com ele vêm emocionantes novos K-Dramas que estarão disponíveis na Netflix.

Em maio de 2024, a plataforma apresentará uma emocionante lista de K-Dramas que prometem cativar o público com suas histórias fascinantes e atuações destacadas.

Aqui estão todos os K-Dramas que chegarão à Netflix neste mês:

‘O Show 8′ (Temporada 1)

Este drama niilista, adaptado do webtoon ‘Money Game’ de Bae Jin Soo, apresenta uma premissa semelhante à série de sucesso ‘Squid Game’.

Oito concorrentes desesperados por dinheiro enfrentam um desafio único: sobreviver em um estúdio de concreto sólido por 100 dias para ganhar um grande prêmio em dinheiro.

No entanto, as necessidades básicas têm um custo exorbitante, e cada compra reduz o prêmio em dinheiro. ‘The 8 Show’ promete manter os espectadores na expectativa enquanto os concorrentes lutam por sua sobrevivência e o prêmio final.

‘Francamente Falando’ (Temporada 1)

Neste drama de comédia romântica, seguimos a história de Song Ki Baek, um apresentador de televisão que perde repentinamente sua capacidade de se manter educado e polido.

Em vez disso, ele diz o que lhe vem à mente primeiro, o que lhe causa mais de um problema. Quando On Joo Woo, escritora de um popular programa de variedades, decide fazê-lo aparecer em seu programa, a vida de Ki Baek dá uma reviravolta inesperada.

‘A Família Atípica’ (Temporada 1)

Se você gosta de romance e fantasia, ‘The Atypical Family’ é a escolha perfeita. Bok Gwi Doo e sua família têm poderes misteriosos, mas depois de ser diagnosticado com depressão, Gwi Doo perde sua capacidade de viajar no tempo para lembranças felizes.

Em breve, o resto da sua família também perde seus poderes. No entanto, quando Do Da He entra em suas vidas, pode ser a chave para recuperar o que perderam. Este drama oferece uma mistura única de romance, fantasia e superação pessoal que certamente cativará os espectadores.