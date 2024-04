Paolla Oliveira se declara para Diogo Nogueira em seu aniversário: “Novas conquistas”

Paolla Oliveira publicou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira (26) parabenizando o namorado Diogo Nogueira pelos 43 anos de vida.

Juntamente com o vídeo, uma espécie de declaração com diversos registros do casal, a atriz escreveu: “Parabéns com todo meu amor, Diogo Nogueira. Salve sua vida, os caminhos, os momentos e as novas conquistas”. No fundo, é possível ouvir a música ‘À Moda Antiga’, composição de Diogo.

“Eita que caiu um cisco no meu olho! Obrigado. Te amo, garota!”, respondeu o cantor.

Paolla Oliveira responde perguntas polêmicas sobre a vida pessoal e respostas surpreendem: “Terminei?” Não gosto da Anitta?”

O que os fãs das celebridades mais querem é saber as curiosidades sobre seus ídolos, não é mesmo? E Paolla Oliveira fez a alegria de quem a acompanha na noite desta quarta-feira (3).

Em vídeo publicado no Instagram, a atriz resolveu responder algumas perguntas feitas no Google sobre a sua vida, como o que ela fazia antes da fama, e algumas respostas acabaram chocando os internautas.

Respondendo exatamente a primeira pergunta sobre a carreira, Paolla Oliveira foi direta ao ponto sobre o que fazia antes de ser atriz: “não fazia nada.” Mas continua, e diz que estava apenas brincando.

Oliveira da Silva, e diz que, mesmo sendo uma “ariana sorridente”, é melhor não mexer com ela.

Uma das dúvidas mais comuns entre os fãs que tem a ver com o status do seu relacionamento também foi respondida. Namorada de Diogo Nogueira desde 2021, ela explica que conheceu o cantor através de amigos e “através de uma boa cara de pau”.

Paolla Oliveira também divertiu os internautas após responder o motivo de ter saído do MasterChef, da Band. Confundida com Paola Carosella, ex-jurada do programa de culinária, a atriz diz que “foi melhor não ter entrado mesmo”.

Uma outra dúvida levantada pela internet foi o motivo da separação de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em 2023, o que nunca aconteceu. Para essa pergunta, ela brinca mais uma vez e se questiona: “terminei?”.

Por fim, mais uma ‘fakenews’ levantada nos questionamentos foi o motivo de Paolla Oliveira não gostar de Anitta. Ela diz que isso é mentira e fofoca da internet.