A favorita do rei? A poderosa distinção de Charles para Kate Middleton em plena luta contra o câncer

Não é segredo a boa relação que existe entre o rei Charles III e Kate Middleton. O monarca afirmou no passado que vê em sua nora a “filha que nunca teve”, e o fato de ambos estarem passando por tratamento contra o câncer os tornou mais próximos. Por isso, ninguém achou estranha a decisão do soberano de nomear a princesa de Gales como membro da Ordem dos Companheiros de Honra.

O rei Charles III concedeu uma distinção muito valiosa a Kate Middleton

Trata-se de uma ordem criada por Jorge V, em reconhecimento às conquistas nos campos das artes, literatura, música, ciência, política e religião. E o mais impressionante é que Kate Middleton se torna a primeira pessoa da realeza a ser nomeada. Charles III quis valorizar seu trabalho no serviço público, nomeando-a companheira desta Ordem dos Companheiros de Honra, em inglês The Order of the Companions of Honour.

Kate Middleton A princesa de Gales tem preferido não dar detalhes de sua doença (Tristan Fewings/WPA Pool / Getty Images)

Na longa lista de membros dessa ordem estão nomes tão populares como as atrizes Judi Dench e Maggie Smith, o cientista David Attenborough, o historiador de arte Roy Strong ou o renomado cantor Paul McCartney. A última pessoa a se tornar membro da ordem foi a escritora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, em 2017.

Kate Middleton continua afastada de suas responsabilidades reais após o terrível diagnóstico de câncer. A princesa de Gales revelou ao mundo inteiro, através de um vídeo, que está passando por tratamento de quimioterapia e que está cercada por sua família para se recuperar o mais rápido possível.

Por sua vez, o rei Charles III também está afastado das aparições públicas, mas está trabalhando em seu escritório e contando com o apoio de Camila Parker.