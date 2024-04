“Cresceram muito”: Ricky Martin mostra suas férias no Japão com seus filhos e é o ‘pai do ano’

Ricky Martin Os filhos do cantor já têm 15 anos e surpreendem nas redes sociais (@ricky_martin/Instagram)

Ricky Martin é um dos cantores mais famosos e bem-sucedidos, mas também tem demonstrado ser um ótimo pai, apesar de muitos o criticarem pela forma como teve seus filhos.

E o ator realizou seu sonho de ser pai através do método de barriga de aluguel, e assim teve seus quatro filhos, Matteo, Valentino, Lucía e Renn.

Embora tenha sido atacado, o famoso deixou claro que é um bom pai e está presente, e recentemente viajou com seus dois filhos, Matteo e Valentino, criando momentos lindos juntos.

Recomendados

A viagem de Ricky Martin com seus filhos gêmeos pela qual ele é chamado de "pai do ano"

Através de suas redes, Ricky Martin compartilhou que viajou para o Japão com seus filhos Matteo e Valentino e publicou algumas fotos.

Em uma foto em que o cantor aparece com seus dois filhos passeando pelo Japão, pode-se apreciar o quão grandes e bonitos estão seus filhos de 15 anos, e ele escreveu “Estamos com fome 🤤 Procurando algo para comer”.

"“Uau, eles cresceram muito”, “são tão bonitos quanto o pai deles, se parecem muito com ele”, “que pai tão legal, deve ser muito divertido viajar com ele”, “que lindos esses filhos, estão enormes”, “adoro como se dão bem, são como todos amigos”, “não posso acreditar que esses são seus filhos, os vi recém-nascidos há pouco tempo”, e “muito bonitos seus gêmeos”, foram algumas das reações nas redes."

Através de seus stories no Instagram, também deixou ver parte da sua viagem com os seus filhos e numa foto aparecem posando num parque, todos vestindo roupas desportivas e, o mais surpreendente de tudo, os seus filhos estão quase do mesmo tamanho que ele.