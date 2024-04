O que esperar de nós, meros mortais? Deixaram o Kaká por ser muito perfeito

Foi em agosto de 2015 quando o casal formado por Caroline Celico e Kaká anunciou sua separação. Naquela época, a razão de sua separação era desconhecida, depois de 13 anos juntos e dez de casamento.

No dia 12 de abril, as declarações da também brasileira Caroline Celico se tornaram virais. As palavras da cantora fizeram com que os usuários apoiassem o carioca, e o ódio nas redes sociais começou a surgir nas últimas horas.

Como começou o relacionamento?

Em 2005, quando ele tinha 23 anos e ela 18 anos, se casaram. Por uma década, deram as boas-vindas a dois filhos: Luca Celico Leite e Isabella Celico Leite.

Há 9 anos, a ex-pastora da igreja evangélica comentou que a separação foi “uma das decisões mais difíceis” que tomaram em suas vidas, porque essas “influenciam os outros, interferem em mais vidas, têm um impacto e permanecem na memória para sempre”.

Caroline Celico y Kaká Getty imágenes (Pier Marco Tacca/Getty Images)

Qual foi o motivo da sua separação?

As impactantes palavras de Celico sobre seu divórcio foram: “Kaká nunca me traiu, sempre me tratou bem, me deu uma família maravilhosa, mas eu não era feliz, algo faltava. O problema é que ele era perfeito demais para mim.” Isso descartou a especulação inicial de infidelidade por parte do ex-jogador da seleção brasileira, quando a separação foi anunciada.

Claro que essas palavras não foram bem recebidas pelos fãs do exAC Milan, no entanto, têm um sentido claro: nem sempre um lugar perfeito pode te fazer feliz. Muitos também destacaram a clareza de Celico ao comentar que não se sentir bem em um relacionamento, apesar de tudo de bom, deve fazer com que você repense a situação.

Caroline Celico e Kaká Getty imágenes (Carlos Alvarez/Getty Images)

Quem é Celico?

Ela criou uma organização sem fins lucrativos chamada Amor Horizontal, que fornece suprimentos de alimentação, higiene, construção e educação para ONGs brasileiras.

Ela comprometeu-se em 2020 com seu namorado Eduardo Scarpa Juliao, casaram-se em 25 de setembro de 2021. Atualmente, ela está esperando seu primeiro filho desta nova relação.