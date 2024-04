“Fui traída a gestação inteira!” Ex-namorada de Luva de Pedreiro faz desabafo nas redes

Após meses de silêncio e boatos de que teria retomado o relacionamento com o influenciador Luva de Pedreiro, Távila Gomes resolveu botar a boca no trombone e revelar a verdade sobre o tempo que estiveram juntos durante a gestação de seu filho. “Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa”, afirmou em suas redes.

Távila negou os boatos de que teria reatado com Luva, com quem tem um filho de menos de um mês, e que procurou se manter distante das fofocas das redes sociais para manter a saúde mental durante a gestação.

Postagem de Távila Gomes no Instagram

“Desde quando saíram as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui”, disse a influencer.

De acordo com Távila, Luva de Pedreiro ainda participa de sua vida por conta do filho Davi Cristiano Ronaldo, que nasceu em março. “Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi, isso quando ele quer”, afirmou.

HOMENAGEM AO ÍDOSO

O nome do filho de Luva de Pedreiro foi uma homenagem ao seu idoso, o jogador português Cristiano Ronaldo. O Pequeno Davi Cristiano Ronaldo nasceu em março e nas redes sociais Luva compartilhou a foto do momento em que cortou o cordão umbilical do bebê na maternidade.

“O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou. (...) Obrigado meu Deus!”, compartilharam os dois em post conjunto nas redes sociais.