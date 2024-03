‘Mão de ferro’: quem faz parte do elenco da nova série espanhola da Netflix?

Os amantes de dramas criminais brutos têm um encontro marcado na Netflix na próxima sexta-feira, 15 de março, para assistir à estreia da nova produção do gênero na plataforma: Mão de Ferro.

A série espanhola segue Joaquín Manchado, um homem que dirigiu um império do narcotráfico a partir do porto de Barcelona com mão de ferro por anos, mas o roubo de uma carga coloca tudo em perigo.

Além de contar uma trama cheia de ação e suspense, o thriller criado e escrito por Lluís Quílez conta com um elenco de luxo composto por talentosos atores da Espanha e de outras nações.

Quem são os atores de ‘Mão de Ferro’, a nova série espanhola da Netflix?

Eduard Fernández

O reconhecido ator espanhol e vencedor do Goya interpreta Joaquín Manchado nesta série. O público o viu recentemente em 30 Monedas (2020-2023) e As Linhas Tortas de Deus (2022).

Eduard Fernández Mão de Ferro (QUIM VIVES/NETFLIX © 2024)

Chino Darín

O famoso intérprete argentino mostra seu talento nesta ficção interpretando Víctor. A minissérie El Reino (2021-2023) é uma das últimas produções em que ele trabalhou antes deste projeto.

Chino Darín Mão de Ferro (Quim Vives/Netflix © 2024)

Jaime Lorente

O talentoso ator espanhol que alcançou fama internacional com sua interpretação de Denver em La Casa de Papel (2017-2021) assume o papel do personagem Néstor em ‘Mão de Ferro’.

Jaime Lorente Mão de Ferro (QUIM VIVES/NETFLIX © 2024)

Natalia de Molina

A estrela espanhola vencedora do Goya, famosa por seu trabalho em ‘Viver é Fácil Com os Olhos Fechados’ (2014) e ‘Food and Shelter’ (2016), interpreta o papel de ‘Rocío’ neste intrigante drama criminal.

Natalia de Molina Mão de Ferro (Quim Vives/Netflix © 2024)

Sergi López

O aclamado intérprete catalão de filmes famosos, como ‘Um Amigo como o Harry’ (2002) e ‘O Labirinto do Fauno’ (2006), interpreta Román Manchado no universo de ‘Mão de Ferro’.

Sergi López Mão de Ferro (Quim Vives/Netflix © 2024)

Enric Auquer

O vencedor do Goya também completa o elenco principal de Mão de Ferro no papel de Ricardo. Quem Com Ferro Fere (2019) e Vida Perfeita (2019) são alguns dos seus projetos mais conhecidos.