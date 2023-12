Kate se casou obrigada? Sua mãe fez de tudo para que William se interessasse

A bem-sucedida série da Netflix The Crown chegou ao fim e expôs alguns detalhes pouco conhecidos sobre os primeiros anos de namoro do príncipe William e Kate Middleton, revelando que o relacionamento foi orquestrado por Carole Middleton, mãe da agora princesa de Gales.

Kate e William são um dos casais mais aclamados e amados das diferentes casas reais, devido à família que formaram juntos com seus filhos: George, Charlotte e Louis, depois de se conhecerem durante sua época de universitários.

Embora ao longo do tempo tenham consolidado seu relacionamento e superado várias adversidades, como as acusações de infidelidade por parte de William com Rose Hanbury, a série revelou como a mãe de Kate influenciou o surgimento do amor entre eles.

Foi assim que a mãe de Kate garantiu seu lugar

Na série, podemos ver como Kate e sua mãe compartilhavam uma fascinação pela família real. Em uma das cenas, elas admiram Lady Di, e Kate recorta imagens do príncipe William, então sua mãe a aconselha a não subestimar seus interesses.

Após a chegada da época universitária de William, Carole, como fiel seguidora da família real, percebe que o filho de Diana decide ir para St. Andrews depois de aprovar seus exames, em vez de Edimburgo, onde se esperava que ele cursasse seus estudos.

É por isso que ele elabora seu plano para que sua filha consiga ter contato com ele, pois suas esperanças estavam depositadas nela conquistar quem se tornaria o Rei. A mãe de Kate a convence a desistir de seus estudos em Edimburgo para ir para St. Andrews.

Mais tarde, William anunciou um ano sabático antes da universidade, durante o qual ele viajou para lugares como Belize, Chile e Quênia.

O primeiro encontro deles aconteceu graças a uma tarefa de História da Arte, a matéria favorita de William, onde ele começa a falar sobre a universidade e as "expectativas", e é aí que Kate revela que ela também esteve presente na viagem que ele fez ao Chile, surpreendendo o monarca.

Naquela época, William estava saindo com uma garota que interrompeu e, após um ataque de raiva de William com um fã que pediu um autógrafo, Kate se afasta e, algum tempo depois, começa um romance com um jovem chamado Rupert.

A relação de Middleton com ele modificava os planos de sua mãe, então ela acabou recriminando sua filha pelo romance e em uma discussão entre ambas pode-se ver como Kate a confronta, afirmando que ela sempre quis alguém mais para ela, referindo-se a William.

Além disso, ela expõe como decidiu mudar todos os seus planos, desde desistir da opção de ir para a Universidade de Edimburgo até tirar um ano sabático e viajar para o Chile, seguindo William, deixando claro que foi ela quem orquestrou o plano para que o amor surgisse.

No meio da situação, William estava prestes a desistir dos seus estudos, então Carole pediu que ele convencesse William a não abandonar os estudos, então mais tarde ela envia uma mensagem de texto a William pedindo que ele não saia da escola.

Embora o amor tenha surgido entre eles e Kate já fosse uma admiradora de sua esposa antes de conhecê-lo, a verdade é que foi sua mãe quem se encarregou de que as peças do tabuleiro jogassem a seu favor e conseguiu fazer com que sua filha se tornasse parte da realeza.