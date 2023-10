“Novos desafios”: Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, deixa a Rede Globo

O ator e roteirista Bruno Mazzeo, de 46 anos, anunciou na noite desta segunda-feira o fim de seu contrato com a TV Globo, emissora onde passou praticamente toda sua vida juntamente com o pai, o humorista Chico Anysio.

“Não sei dizer quando, exatamente, entrei na Globo. Porque a verdade é que nasci dentro dela. Pois agora é hora de partir para novos desafios! Já já trago (boas) novidades do front”, disse.

Bruno tem longa carreira como ator na Globo, trabalhou com o pai na “Escolinha do Professor Raimundo” (1992), em “Carga Pesada” (2005), “Cilada” (2005-2009), “Sob Nova Direção” (2006), “Pé na Jaca” (2007), “Beleza Pura” (2008), “Malhação” (2009), “Junto e Misturado” (2010), “Cheias de Charme” (2012), “A Grande Família” (2014), “A Regra do Jogo” (2015), no ‘remake’ da “Escolinha do Professor Raimundo” (2015-2020), “Tá no Ar: a TV na TV” (2017-2018), “Filhos da Pátria” (2017), “Diário de Um Confinado” (2020) e “Arcanjo Renegado” (2022).

Com a saída, ator entra para a longa lista de funcionários que não tiveram seus contratos renovados recentemente, na esteira do projeto de saneamento lançado pela diretoria da empresa.

FLÁVIA ALESSANDRA

Ontem, outra celebridade peso-pesado da Globo, a atriz Flávia Alessandra, também divulgou seu desligamento da empresa, onde trabalhou por 34 anos e fez mais de 20 novelas.

“Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática”, disse a atriz em sua postagem no Instagram.

Flávia adiantou que ela e o marido, o apresentador Otaviano Costa, deve estrear em breve um reality na Amazon Prime Video chamado “Ilha da Tentação”.