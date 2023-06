Demissões na Globo: Heloisa Périssé deixa a emissora após 25 anos

O ‘facão’ da Globo continua afiado e trabalhando e a última atriz a não ter seu contrato renovado com a emissora é Heloisa Périsse, que estreou no canal em 1993 na novela ‘De Corpo e Alma’. O anúncio foi feito pela colunista Patrícia Kogut.

“Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos”, disse a atriz.

Assim como outros artistas, Heloisa manterá contrato com a Globo por ‘obra certa’. Ela agora participa do elenco da ‘Dança dos Famosos’, do Domingão do Huck.

Outras atrizes que foram recentemente cortadas do casting fixo da emissora foram Vanessa Giácomo e Isabelle Drummond, ambas com mais de 20 anos de emissora.

Vanessa estreou na emissora no remake da novela ‘Cabocla’, em 2004. Antes tinha feito pequenas participações em produções do canal. Atualmente ela está em ‘Chuva Negra’, série lançada pelo Canal Brasil e Globoplay, e ‘O Jogo que mudou a História”, da Globoplay.

Isabelle foi a Emília do Sítio do Picapau Amarelo entre 2001 e 2006 e fez muitas novelas na emissora. Sua última participação na telinha foi em ‘Novo Mundo’.

Os cortes fazem parte de uma severa política de redução de gastos e atinge principalmente profissionais com mais tempo de casa e com maiores salários. A empresa decidiu reduzir o bando de atores fixos e trabalhar com acordo por obra.

Ninguém sabe ao certo o tamanho do corte efetuado até o momento pela emissora, mas segundo o site Notícias da TV, a empresa passou de 1.540 atores, diretores e autores fixos, em 2018, para apenas 66 contratados. A empresa não divulgou os números oficiais.