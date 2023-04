“Fica muito em cima”, afirma Carol Biazin sobre trabalhar com Luiza Sonza

A cantora Carol Biazin revelou como é trabalhar ao lado de uma das maiores estrelas do pop brasileiro da atualidade, Luísa Sonza. “Ela fica muito em cima”, afirmou, em entrevista recente ao podcast Venus.

Carol se tornou conhecida nacionalmente ao participar do “The Voice Brasil” e alcançar a final do programa pelo time de Ivete Sangalo. Desde então, ela já lançou parcerias com artistas como Dilsinho, na faixa “Raio X”, e Glória Groove, em “Rolê”.

Mas suas músicas mais conhecidas, na verdade, são cantadas por outras pessoas, já que ela é reconhecida por seu talento na composição.

Para Luísa Sonza, por exemplo, ela escreveu cinco música do álbum “Doce 22″: “VIP *-*”, “2000 s2″, “ANACONDA *o* ~~~”, “melhor sozinha :-)-:” e “penhasco.”.

“Na época foi tudo!”, declarou Carol. “Eu já tinha escrito algumas coisas para várias pessoas, mas não para alguém que tivesse tanto manuseio da própria carreira”, disse ela.

Para seu segundo disco, Luísa chamou um time de compositores para participar de um camping, para escrever as letras das músicas que iriam no álbum. “Ela veio com essa ideia de fazer um álbum e eu comecei a colar. Eu colei com vários outros compositores que acabaram me agregando muito, porque você aprende muito nesses lugares”, explicou Carol.

Apesar de estar compondo para outra pessoa, ela detalhou quais são as dificuldades de escrever para um outro artista do porte de Luísa Sonza.

“É difícil você não trazer nada da sua personalidade, porque você tem seus vícios. Na escrita não é diferente. Eu sempre tento tomar cuidado para não me repetir, mas às vezes acaba saindo algumas coisas. O que eu tento me prender é na história da pessoa. ‘Me passa um tema que você queira falar’, porque eu acho que assim facilita o compositor a deixar um pouco mais verdadeiro”, contou.

Para Carol, alguns pontos podem facilitar na hora de fazer a composição de uma música, especialmente se o artista que vai cantar estiver junto na hora da escrita - e esse era o caso de Luísa.

“Ela fica muito assim, em cima, dando ideias. ‘Não, muda isso, não sou eu’ - e isso facilita muito. Ela fazia muito isso”, elogiou Carol. “Quando a pessoa é muito presente ajuda 100% o seu processo. Você consegue deixar um pouco mais com a cara da pessoa”, opinou.

https://www.youtube.com/watch?v=oIyoKMWYzpk

Leia também: “Seres nojentos”, se revolta Xuxa sobre caso do atual Dalai Lama