“Seres nojentos”, se revolta Xuxa sobre caso do atual Dalai Lama

A apresentadora Xuxa Meneghel usou suas redes sociais na última segunda-feira (11) para manifestar sua indignação com a cena que viralizou pela internet nas últimas horas com o atual Dalai Lama, em que o líder espiritual aparece beijando uma criança na boca - entenda o caso aqui.

As imagens acabaram despertando memórias negativas na famosa, que lembrou de abusos sexuais que ela mesma sofreu durante a infância.

“Essa cena é umas das piores que eu como mãe, e criança que foi abusada pode ver: a de um abusador. Ele brinca com a criança de pique esconde e aproveita e passa a mão no corpo de sua ‘presa’, às vezes [brinca] de médico, de vampiro… e muitas vezes usa da fé, do poder que um líder religioso pode ter…”, começou Xuxa.

A apresentadora também aproveitou para relembrar uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre meninas da Venezuela.

“Me vem na cabeça a frase ‘pintou um clima’ do nosso ex-presidente e que depois ninguém mais falou sobre isso. Me lembro dele falando e as pessoas rindo e aprovando esse ato, como nessa cena nojenta”, recordou ela.

Ela também pediu que abusadores de crianças sejam presos. “Me responda, me diga o que vai acontecer com esses seres nojentos que acham isso normal? Eu consigo imaginar o que acontece com milhões de crianças e adolescentes que são usadas, exploradas e abusadas diariamente, mas o que vai acontecer com os responsáveis por tanta dor dessas crianças?”, cobrou a eterna Rainha dos Baixinhos.

“Apenas nossa indignação? Nosso repudio? As crianças não podem se defender, temos obrigação de gritar e falar por elas. (Prisão pra qualquer tipo de exploração sexual contra crianças e adolescentes… lugar de abusador é na cadeia, não importa quem seja… pra mim é um monstro)”, finalizou Xuxa.

