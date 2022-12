Remake de “Pantanal” será exibida pelo mundo; relembra a trama da Globo

Sucesso da Globo em 2022, o remake da novela “Pantanal” continua sendo um bom investimento para a Globo. A novela adaptada por Bruno Luperi, será exibida em mais de 100 países.

Portugal, Croácia, Chile, França, Israel e México estão entre os países onde a trama foi vendida. No entanto, a trama, que conta a história de Juma (Alanis Guilen) e Jove (Jesuíta Barbosa), será levada ao ar em um formato mais curto, com 120 capítulos de um hora de duração.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) não vai morar na tapera (Paulo Belote/Globo)

Mesmo com os cortes, a história, que foi criada originalmente há 32 anos por Benedito Ruy Barbosa, não sofrerá tanto e seguirá sendo uma das mais longas, já que “Um Lugar ao Sol” foi comercializada com apenas 70 capítulos.

Além de ser comercializada, a novela da Globo esteve na final do Rose d’Or Awards, prêmio internacional, que chega em sua 61ª edição. A trama concorreu na categoria Telenovela, contra as produções britânicas “Casualty” e “EastEnders”, a canadense “District 31″, a portuguesa “Life is Life” e a francesa “Where It All Begins”, que aconteceu no dia 28 de novembro.

Relembre a história de “Pantanal”

O remake conta a saga família Leôncio e tem como fio condutor o amor de Juma e Jove, que se conhecem no meio do Pantanal.

Tudo começa com o velho Joventino (Irandhir Santos) e seu filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), que ganham a vida como peão de comitiva e chegam ao Pantanal, onde Joventino aprendeu a lição mais importante de sua vida: que a natureza pode mais do que o homem.

Pantanal: tudo o que deve acontecer no último episódio (Foto: Divulgação/Globo)

O encontro de Jove e Juma Marruá acontece na segunda fase do remake e é tido como um romance improvável. Mas, enquanto ela ensina o fotógrafo o valor da natureza, ele ensina a menina onça como conviver com os demais moradores da região.

Além deles, o Velho do Rio (Osmar Prado) é o grande porta-voz deste ensinamento. Na trama, ele é um ser encantado, que na maior parte do tempo assume a forma de uma sucuri, mas que também se apresenta na forma humana.

