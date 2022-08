Saiba por que Kate Middleton alterou seu anel de noivado

O anel de noivado de Kate Middleton, que foi uma jóia herdada da princesa Diana e oferecida pelo príncipe William em seu pedido de casamento, oficializado em novembro de 2010, parece ter sido alterado. Mas isso não é algo recente. Tudo indica que Kate Middleton pediu uma alteração na jóia ainda antes do casamento.

O príncipe William pediu Kate Middleton em casamento durante uma viagem dos dois ao Quênia, mas foi somente semanas depois que eles oficializaram e os registros da imprensa na época deram a volta ao mundo. Certamente todos se lembram do vestido azul turquesa de Kate que combinava perfeitamente com o anel de noivado que tinha sido da princesa Diana.

O anel, composto de uma pedra safira azul de 12 quilates, cercada por 14 diamantes solitários, foi dado a Kate em 2010. No entanto, pouco antes do dia do casamento dela e do príncipe William, em 29 de abril de 2011, “Kate realmente alterou o anel, pois descobriu que a base da safira azul era muito grande e estava ultrapassando do tamanho de seu dedo”, disse uma fonte ao The Mirror.

Ainda segundo a fonte, o anel foi levado para o joalheiro real G. Collins and Sons, “que fez o ajuste para que ficasse melhor”. “No entanto, em vez de redimensionar a pulseira, acredita-se que pequenas contas de platina tenham sido presas na parte inferior do anel, para dar um ajuste melhor”, continuou a fonte.

Na mesma época, uma fonte disse ao The Sun que, embora Kate “adorasse” o anel e “não quisesse causar confusão”, ele era muito grande e isso era um problema.

“O pior pesadelo de uma noiva é olhar para baixo e ver que seu anel caiu”, disse a fonte ao jornal, segundo a Sky News. “Só podemos imaginar como isso é ampliado quando você se casa com o futuro rei da Inglaterra”, finalizou a fonte.

O anel na verdade não era para ser de Kate Middleton

De acordo com o testamento da princesa Diana, averiguado pela revista Hello! Magazine, os filhos de Diana foram os principais beneficiários de sua herança após o trágico acidente de carro em Paris que matou a princesa.

O príncipe William e o príncipe Harry puderam escolher uma lembrança especial da coleção de jóias de Diana para se lembrar dela.

Paul Burrell, o ex-mordomo de Lady Di, revelou mais tarde que William havia escolhido o relógio Cartier de sua mãe, que havia sido dado a ela por seu pai John Spencer, enquanto Harry selecionava seu anel de noivado de safira.

No entanto, Paul ainda compartilhou que no momento em que o Príncipe William estava se preparando para propor casamento à então Kate Middleton, Harry ofereceu o anel a seu irmão. Por sua vez, Harry ficou com duas pedras da coleção de diamantes de sua mãe para fazer seu anel de noivado para Meghan Markle.

Por esse motivo, o anel de safira, que Kate Middleton recebeu após oficializar seu compromisso com o príncipe William na verdade não teria sido dado a ela sem que Harry tivesse ofertado ao irmão a jóia.