Kate e William devem gastar R$ 305 mi por ano com a educação dos três filhos

Kate Middleton e o príncipe William estão finalmente se mudando para a nova residência. Adelaide Cottage é uma casa de quatro quartos construída em 1831, como um presente do rei William IV para a Rainha Adelaide.

A residência fica a apenas alguns minutos do Castelo de Windsor e os Cambridge estão se mudando do Palácio de Kensington, em Londres, para uma região rural, em Berkshire. A residência de Adelaide Cottage fica a cerca de 40 minutos de distância de carro do Castelo de Windsor, para onde a Rainha se mudou desde 2020.

De acordo com o The Independent, os Cambridge ainda manterão sua residência atual no Palácio de Kensington até o final do verão no hemisfério norte, ou seja, até meados de setembro.

Além disso, a mudança de residência inclui também a mudança de escola dos filhos de Kate e William.

Um porta-voz do casal disse, através de um comunicado do Palácio de Kensington: “Suas altezas reais são imensamente gratas a Thomas’s Battersea, onde George e Charlotte tiveram um começo feliz em sua educação desde 2017 e 2019, respectivamente, e estão satisfeitos por ter encontrado uma escola para todos os três filhos que compartilha um ethos e valores semelhantes”.

A nova escola

O comunicado continua descrevendo que Louis, Charlotte e George deverão estudar na Lambrook School, que fica em Berkshire. As despesas com a educação dos três filhos, estimadas em mais de 50 mil libras por ano, mais de R$ 305 mil na cotação atual, deve ser financiada com recursos próprios do casal.

O diretor da escola, Jonathan Perry, disse à People: “Estamos muito satisfeitos que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis se juntarão a nós em setembro e estamos ansiosos para receber a família, bem como todos os nossos novos alunos, em nossa comunidade escolar”.

Embora a escola ofereça opções de internato, espera-se que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estudem no período da manhã.

Babá com carga horária reduzida

A nova residência não deve ser a principal mudança para a família, além disso, Kate e William ficarão sem a babá de confiança do casal em tempo integral. Maria Borrallo faz parte da família do duque e da duquesa de Cambridge desde que o príncipe George tinha 8 meses e agora também cuida da princesa Charlotte, 7, e do príncipe Louis, 4.

Porém, a nova casa dos Cambridge tem apenas quatro quartos, o que torna a presença da babá em tempo integral inviável. Mas, de acordo com a revista People, espera-se que ela more em outra propriedade próxima, assim como outros funcionários, como uma governanta. Esta certamente será uma grande mudança para as crianças, que moram com a babá há oito anos.

Maria Borrallo é espanhola e já foi vista várias vezes nas aparições da família vestindo o uniforme tradicional do Norland College, a universidade onde ela recebeu seu treinamento de primeira linha em cuidados infantis.

“A mudança se deve principalmente à escolaridade”, disse um amigo da família à People.