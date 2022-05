Veterano da Globo: Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos

O ator Milton Gonçalves morreu, nesta segunda-feira (30), aos 88 anos. Segundo a família, o veterano estava em sua casa no Rio de Janeiro e morreu por volta das 12h30.

A família informou ainda que ele morreu por consequências de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020, quando ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar.

Ator Milton Gonçalves (Reprodução)

Nascido em 1933, na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, Milton Gonçalves fez muitos trabalhos na Globo. Ao longo da carreira, ele atuou em mais de 40 novelas, além de participar de programas de humor e minisséries.

Seus trabalhos mais marcantes foram nas primeiras versões de “Irmãos Coragem” (1970), “A Grande Família” (1972 e “Escrava Isaura” (1976). Ele também marcou presença nas séries “Carga Pesada” (1979) e “Caso Verdade’' (1982-1986).

A última novela que o ator Milton Gonçalves participou na TV Globo foi “O Tempo Não Para” (2018), quando interpretou o catador de material reciclável, Eliseu.

Outros trabalhos na TV

Milton Gonçalves começou sua carreira na TV na década de 1960, quando fez uma participação especial em “O Vigilante Rodoviário”, produção da extinta TV Tupi. Já na década seguinte ele esteve em novelas da Globo, onde fez parte do elenco das novelas “Bandeira 2″, “O Bem-Amado”, “O Espigão”, “Roque Santeiro”e “Pecado Capital”.

No início da década de 1990, Milton Gonçalves foi escalado para viver Zé das Couves no folhetim “Gente Fina e Araponga”. Entre 1992 a 1993, participou das minisséries “As Noivas de Copacabana” e “Agosto”, como Fernando e Eusébio e do programa “Você Decide”, um clássico da TV brasileira.

Ator Milton Gonçalves foi Papai Noel em especial de fim de ano da Globo (Reprodução/Instagram)

Em 2010, o veterano da TV Globo foi Gregório em “Insensato Coração “e Afonso em “Lado a Lado”, além de participar das séries “O Caçador” e “Lili, a Ex”. Em 2019, ele foi um juiz em “Malhação: Toda Forma de Amar “e esteve no especial “Juntos a Magia Acontece”, onde interpretou Papai Noel.

