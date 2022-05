Separados no papel: Casamento entre Globo e André Marques chega ao fim após polêmicas

Após 27 anos, André Marques pediu o divórcio e não faz mais parte da Globo. O ator e apresentador anunciou, nesta segunda-feira (30), que vai se despedir do “É de Casa” no dia 2 de julho.

“Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA! (VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão”, escreveu André Marques em uma postagem de despedida da Globo.

O famoso Mocotó, personagem da novela “Malhação”, exibida em 1995, deixará o elenco fixo da emissora, mas poderá aparecer em projetos especiais e trabalhar por contrato por obra, como acontece com outras celebridades, como Juliana Paes, que está no “Caldeirão com Mion”.

“O fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar ! As portas continuam abertas para ambos os lados”, continuou o apresentador.

Após anos como um coringa na programação da Globo, onde apresentou diferentes programas, como o “The Voice” e o “No Limite” e também foi apresentador substituto de Ana Maria Braga, no “Mais Você”, André deixa a emissora carioca em um momento conturbado, já que nos últimos dias ele esteve envolvido em polêmicas.

As criticado ao apresentador começou durante a 5ª temporada do “No Limite”, quando André foi chamado para apresentar o reality show ao lado dos ex-participantes do “BBB” e acabou sendo notado que ele não estava feliz com o andamento do programa.

LEIA TAMBÉM: Spoiler: Novas fotos revelam como Jove ficará como peão em ‘Pantanal’

Jeniffer e André Marques comandam o reality show "The Voice Brasil" (Globo/João Cotta)

Já no “É de Casa”, programa que apresenta aos sábados, André Marques virou um dos destaques negativos após fazer um comentário machista. Neste sábado (28), o público criticou o famoso no Twitter, após a exibição de um quadro sobre sinuca.

Ao lado de Talitha Morete e da especialista Silvia Taioli, o ator ficou aparentemente incomodado e interrompeu várias vezes as colegas. Além disso, os fãs do programa criticaram os comentários de André: “André Marques com seus comentários desnecessários é o típico ‘foi só brincadeirinha’, mas no fundo está externando o que realmente pensa”, escreveu um perfil no Twitter.

LEIA TAMBÉM: Aula de Helena Rizzo e duelo na cozinha marcam a 3ª semana do ‘MasterChef Brasil’