Fãs e artistas se comovem na internet com a morte de Milton Gonçalves (Reprodução/Globo)

Após a morte do ator veterano, Milton Gonçalves, nesta segunda feira (30), famosos e fãs se manifestaram na internet sobre a perda. O artista faleceu aos 88 anos de idade enquanto estava em sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com seus familiares, ele morreu por volta das 12h30.

Segundo a família de Milton Gonçalves, o ator morreu por consequências de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020, quando ficou internado durante três meses e precisou de aparelhos para respirar.

Com o anúncio do falecimento do artista, diversos famosos e internautas se comoveram na internet e se manifestaram através de textos e homenagens a Milton.

Veja mais: Veterano da Globo: Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos

Reações na internet

A atriz Ingrid Guimarães foi uma das que registrou uma mensagem de pesar com a perda de Milton. De acordo com ela, o ator foi “um mestre em sua arte e trajetória.”

Um mestre em sua arte e trajetória. A cultura desse país sente sua partida, Milton Gonçalves. Descanse. 💔 — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) May 30, 2022

Lázaro Ramos também elogiou o ator por sua inteligência e inspiração durante seus trabalhos como artista. “O coração está pequeno agora”, escreveu.

Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena, testemunhado toda sua inteligência cênica e por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho.



Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo.



Receba meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçalves! — Lázaro Ramos (@olazaroramos) May 30, 2022

Mumuzinho de registrou a frase “descanse em paz” com a imagem de Milton em seu Twitter. Outros artistas e fãs também se comoveram com a perda e deixaram seus registros nas redes sociais.

Milton Gonçalves , que ator 🥲 Descanse em paz pic.twitter.com/AHcU4uGGie — Mumuzinho (@MumuzinhoC) May 30, 2022

Toda vez que em sonhos eu pensava em ter um pai na teledramaturgia, o Milton Gonçalves era o único possível. — Katia Nunes (@Katnunes) May 30, 2022

Que tristeza a partida de Milton Gonçalves. Um dos maiores atores do país e uma referência. Amado por todos. Que siga em paz. pic.twitter.com/X8dlfCCjAZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 30, 2022

Fica a minha homenagem relembrando a mensagem deste grande rubro-negro durante a disputa do Mundial em 2019. Descanse em paz, Milton Gonçalves. pic.twitter.com/6vIdLcqsMd — Aruan Campelo (@AruanCampelo) May 30, 2022

Milton Gonçalves e trabalhos que marcaram sua carreira

O ator nasceu em 1993, na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais. Durante sua trajetória no universo artístico, Milton Gonçalves atuou em mais de 40 novelas, dentre diversos trabalhos na Globo. Ele também já participou de programas de humor e minisséries.

Dos trabalhos que marcaram sua carreira estão: as primeiras versões de ‘Irmãos Coragem’ (1970), ‘A Grande Família’ (1972 e ‘Escrava Isaura’ (1976). Milton também participou de ‘Carga Pesada’ (1979) e ‘Caso Verdade’’ (1982-1986). Seu último trabalho em novela foi em ‘O Tempo Não Para’ (2018), na Globo, ao interpretar o personagem Eliseu.